Mehmet Dursun İçin Umut Işığı: "Yaşam Destekçileri" Kampanyası %45 hedefine ulaştı

Mehmet Dursun’un sağlığına kavuşması için başlatılan kampanya, 900 bin Euro hedefinin yüzde 45’ine ulaştı. Kalan 3 gün boyunca yardım ve desteklerinizi bekliyoruz.

Mehmet Dursun’un sağlığına kavuşması için başlatılan kampanya, 900 bin Euro hedefinin yüzde 45’ine ulaştı. Kalan 3 gün boyunca yardım ve desteklerinizi bekliyoruz.

Kampanyaya katılarak Mehmet Dursun’un tedavi masraflarına katkıda bulunmak isteyenler, yardımlarını Ziraat Bankası hesaplarına yapabilirler. Diğer bankalarda herhangi bir hesap veya IBAN numaramız bulunmamaktadır.

BANKA BİLGİLERİ:

Alıcı Adı-Soyadı: Mehmet DURSUN

Banka ve Şube: Ziraat Bankası, İskele - KKTC

IBAN NUMARALARI:

Türk Lirası (TL):

TR70 0001 0021 8260 4796 7850 01

Amerikan Doları (USD):

TR05 0001 0021 8260 4796 7850 07

İngiliz Sterlini (GBP):

TR10 0001 0021 8260 4796 7850 14

EURO (EUR):

TR59 0001 0021 8260 4796 7850 05

Mehmet Dursun’un sağlığına kavuşması için başlatılan bu kampanyaya yapacağınız her türlü destek, büyük bir umut olacaktır. Katkılarınız için teşekkür ederiz.