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Mehmet Dursun için yardım kampanyası başladı

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Burkitt-Lenfoma tanısı konan Mehmet Dursun'un tedavisi için kampanya başlatıldı. Tedavi için 900 bin Euro gerekiyor.
Mehmet Dursun için yardım kampanyası başladı

Burkitt-Lenfoma tanısı konan Mehmet Dursun'un tedavisi için kampanya başlatıldı. Tedavi için 900 bin Euro gerekiyor.

Burkitt-Lenfoma teşhisi konulan Mehmet Dursun'un tedavisi için acil yardım kampanyası başlatıldı. Dursun'un hayati tehlike arz eden bu hastalığın tedavisi için 900 bin Euro'ya ihtiyaç duyuluyor.

Mehmet Dursun'un ailesi ve yakınları, tedavi masraflarını karşılayabilmek için bir yardım kampanyası başlattıklarını duyurdu. Kampanyanın amacı, gerekli olan 900 bin Euro'nun en kısa sürede toplanarak Dursun'un tedavi sürecine başlanması.

Burkitt-Lenfoma, hızlı ilerleyen ve erken müdahale edilmediği takdirde ciddi sonuçlar doğurabilen bir lenfoma türü olarak biliniyor. Mehmet Dursun'un sağlığına kavuşması için başlatılan bu kampanyaya destek olmak isteyenlerin,paylaşılan hesap numaralarına katkı gönderebileceği belirtildi.

Dursun ailesi, toplumun desteği ile bu zorlu süreci atlatmayı umut ediyor. Yardımseverlerin yapacakları katkılar, Mehmet Dursun'un yeniden sağlığına kavuşmasına büyük bir destek sağlayacak.

Mehmet Dursun'a umut olmak ve destek sağlamak isteyen herkesin katkıları bekleniyor.

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