Mehmet Dursun’un Yaşam Destekçileri Kampanyası 3. gününde

Kampanyaya destekte bulunmak kanseri #birlikte yenmek için Mehmet Dursun'un Ziraat Bankası hesaplarına desteklerinizi ulaştırabilirsiniz.
Kampanya süresince diğer bankalarda herhangi bir hesap veya IBAN numaramız bulunmamaktadır.
Yardımlarınızı aşağıdaki hesap numaralarına yapabilirsiniz:
Alıcı Adı-Soyadı:
Mehmet DURSUN
Banka Şube:
Ziraat Bankası, İskele - KKTC
Türk Lirası (TL) IBAN:
TR70 0001 0021 8260 4796 7850 01
Amerikan Doları (USD) IBAN:
TR05 0001 0021 8260 4796 7850 07
İngiliz Sterlini (GBP) IBAN:
TR10 0001 0021 8260 4796 7850 14
EURO (EUR) IBAN:
TR59 0001 0021 8260 4796 7850 05
Yardımlarınız, Mehmet Dursun’un sağlığına kavuşması için büyük bir umut olacak. Destekleriniz için teşekkür ederiz.
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