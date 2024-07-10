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Mehmet Dursun’un Yaşam Destekçileri Kampanyası 3. gününde

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Mehmet Dursun’un sağlığına kavuşması için 900.000 EURO toplanılması hedefiyle başlatılan tedavi kampanyası, 10 gün boyunca devam edecek.
Mehmet Dursun’un Yaşam Destekçileri Kampanyası 3. gününde

Kampanyaya destekte bulunmak kanseri #birlikte yenmek için Mehmet Dursun'un Ziraat Bankası hesaplarına desteklerinizi ulaştırabilirsiniz.

Kampanya süresince diğer bankalarda herhangi bir hesap veya IBAN numaramız bulunmamaktadır.

Yardımlarınızı aşağıdaki hesap numaralarına yapabilirsiniz:

Alıcı Adı-Soyadı:

Mehmet DURSUN

Banka Şube:

Ziraat Bankası, İskele - KKTC 

Türk Lirası (TL) IBAN: 
TR70 0001 0021 8260 4796 7850 01

Amerikan Doları (USD) IBAN:
TR05 0001 0021 8260 4796 7850 07

İngiliz Sterlini (GBP) IBAN: 
TR10 0001 0021 8260 4796 7850 14

EURO (EUR) IBAN:
TR59 0001 0021 8260 4796 7850 05

Yardımlarınız, Mehmet Dursun’un sağlığına kavuşması için büyük bir umut olacak. Destekleriniz için teşekkür ederiz.

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