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Mehmet Dursun’un Yaşam Destekçileri Kampanyası yüzde 40 hedefine ulaştı

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Mehmet Dursun’un sağlığına kavuşması için başlatılan kampanya, 900 bin Euro hedefinin yüzde 40’ına ulaştı…
Mehmet Dursun’un Yaşam Destekçileri Kampanyası yüzde 40 hedefine ulaştı

Mehmet Dursun’un sağlığına kavuşması için başlatılan kampanya, 900 bin Euro hedefinin yüzde 40’ına ulaştı…

Mehmet Dursun’un sağlığına kavuşması için başlatılan kampanya, 900 bin Euro hedefinin yüzde 40’ına ulaştı. Kalan 5 gün boyunca yardım ve desteklerinizi bekliyoruz.

Kampanyaya katılarak Mehmet Dursun’un tedavi masraflarına katkıda bulunmak isteyenler, yardımlarını Ziraat Bankası hesaplarına yapabilirler. Diğer bankalarda herhangi bir hesap veya IBAN numaramız bulunmamaktadır.

 

Banka Bilgileri:

Alıcı Adı-Soyadı: Mehmet DURSUN

Banka ve Şube: Ziraat Bankası, İskele – KKTC

 

IBAN Numaraları:

 

  • Türk Lirası (TL):

TR70 0001 0021 8260 4796 7850 01

 

  • Amerikan Doları (USD):

TR05 0001 0021 8260 4796 7850 07

 

  • İngiliz Sterlini (GBP):

TR10 0001 0021 8260 4796 7850 14

 

  • EURO (EUR):

TR59 0001 0021 8260 4796 7850 05

Mehmet Dursun’un sağlığına kavuşması için başlatılan bu kampanyaya yapacağınız her türlü destek, büyük bir umut olacaktır. Katkılarınız için teşekkür ederiz.

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