  • BIST 102.373
  • Altın 223,573
  • Dolar 5,3098
  • Euro 6,0659
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKAÜnlü oyuncudan kötü haber geldi

Mehmet Ekici, Ersun Yanal'la çıkışa geçti

» »
Fenerbahçe'nin geçen sezonun başında büyük umutlarla kadrosuna kattığı Ekici, teknik direktör Yanal'ın gelişiyle çıkışa geçti.
Mehmet Ekici, Ersun Yanal'la çıkışa geçti

Fenerbahçe'nin geçen sezonun başında büyük umutlarla kadrosuna kattığı Mehmet Ekici, teknik direktör Ersun Yanal'ın gelişiyle çıkışa geçti.

oguzhan_2019_ocak_ekici.jpg

Trabzonspor'la sözleşmesinin 2016-2017 sezonu sonunda bitmesinin ardından bonservis bedelsiz Fenerbahçe'ye transfer olan Mehmet Ekici, maç eksiği ve üst üste yaşadığı sakatlık problemleri sebebiyle 2017-2018'de beklenilen performansın altında kalmıştı.

Geçen sezon sarı-lacivertli formayla Süper Lig'de sadece 9 maçta görev yapan 28 yaşındaki oyuncu, bu sezona da istediği gibi başlayamadı.

Futbola Bayern Münih altyapısında başlayan ve Werder Bremen'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Mehmet Ekici, bu sezon teknik direktör Ersun Yanal'ın göreve getirilmesinden önce yapılan 15 maçın 8'inde forma şansı bulabilmişti.

Deneyimli oyuncu, Ersun Yanal'ın takımın başına gelmesiyle oynanan 4 Süper Lig maçının ise tamamında ilk 11'de görevlendirildi.

Mehmet Ekici, söz konusu süreçte sadece Ziraat Türkiye Kupası'nda iç sahada Ümraniyespor ile oynanan karşılaşmada forma giymedi.

Ligde 780 gün sonra gol attı

Mehmet Ekici, Süper Lig'de 780 gün sonra gol atma başarısı gösterdi.

Evkur Yeni Malatyaspor karşısında ağları 2 kez sarsarak dikkatleri üzerine çeken Mehmet, Fenerbahçe formasıyla ligde 21. maçında golle buluştu.

Süper Lig'de son golünü Trabzonspor formasıyla 2016-2017 sezonunda Adanaspor'a karşı atan orta saha oyuncusu, yaklaşık 26 ay sonra skora katkı sağladı.

Mehmet Ekici, Trabzonspor ve Fenerbahçe formalarıyla Süper Lig'de görev yaptığı 83 maçta 18 gol kaydetti.

Deneyimli oyuncu, Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'nda Giresunspor ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada da takımına 2 golle katkıda bulunmuştu.

Resmi maçlarda 3,5 yıl sonra frikik golü

Mehmet Ekici, resmi maçlarda 3,5 yıl aranın ardından frikikten ağları sarstı.

Özellikle Trabzonspor'da oynadığı dönemde serbest vuruşlardan kaydettiği gollerle dikkati çeken Mehmet, Fenerbahçe'de ise 2. sezonunda ilk frikik golüne imza attı.

Ligde son frikik golünü Trabzonspor formasıyla 2014-2015 sezonunda Mersin İdmanyurdu'na karşı atan Mehmet, resmi maçlarda serbest vuruştan son golünü ise UEFA Avrupa Ligi'nde kaydetmişti.

2015-2016 sezonunda Trabzonspor'un 2. ön eleme turunda Lüksemburg ekibi Differdange 03 ekibiyle yaptığı karşılaşmada frikik golü atan Mehmet, bu başarıyı bin 285 gün sonra tekrarladı.

Deneyimli oyuncu, 2014-2015 sezonundan bu yana Süper Lig'de 6. frikik golüne imza attı.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Beşiktaş'ın eski kalecisi evinde ölü bulundu!24 Ocak 2019 Perşembe 20:52
  • Emiliano Sala'nın pilotu son uçuşundan önce: Biraz paslanmışım24 Ocak 2019 Perşembe 09:28
  • Ali Koç disipline sevk edildi23 Ocak 2019 Çarşamba 18:12
  • Ünlü futbolcuyu taşırken düşen uçak Kıbrıslı Türk'ün çıktı23 Ocak 2019 Çarşamba 17:48
  • Fenerbahçe'den 4 bomba birden23 Ocak 2019 Çarşamba 12:17
  • Yenicami’de yönetim kurulu istifa etti22 Ocak 2019 Salı 22:33
  • PFDK'den Diagne'ye 4, Eljif'e 2 maç ceza22 Ocak 2019 Salı 14:55
  • Demba Ba Medipol Başakşehir'de22 Ocak 2019 Salı 14:50
  • Türkiye’ye tiyatro izlettiler!21 Ocak 2019 Pazartesi 18:46
  • TBB Başkanı Aydın: İnşallah Fenerbahçe'yi küme düşüreceğiz (video)21 Ocak 2019 Pazartesi 14:27
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti