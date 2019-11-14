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Mehmet Eminoğlu’nun eşi :dava ile ilgili gelişmeleri  polisten değil sosyal medyadan öğreniyorum

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Mehmet Eminoğlu’nun eşi :dava ile ilgili gelişmeleri  polisten değil sosyal medyadan öğreniyorum
Mehmet Eminoğlu’nun eşi :dava ile ilgili gelişmeleri  polisten değil sosyal medyadan öğreniyorum

Sahte vekâletnamelerle bazı taşınmaz mallar ile nakit paraların devredilmesi olayıyla ilgili tutuklu bulunan iş insanı Mehmet Eminoğlu’nun eşi Özlem Özbekoğlu Eminoğlu, sosyal medyadan “Ruh sağlığımız altüst oldu” diyerek isyan etti. Eminoğlu, dava ile ilgili gelişmeleri  polisten değil sosyal medyadan öğrendiğini açıkladı.

Eminoğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: Ruh sağlığımız altüst oldu...Adamlar gelmiş gözaltına alınmış haberi gazeteden öğreniyoruz. Ne oluyor bu ülkede. Kim kimin arkasına gizlenip ne yapıyor. Daha önce bu şebeke ile bağlantılı olduğu düşünülen kişiler tutuklanıp geri bırakılıyor. Benim evimde normalde polis devriyesi gezerken dün bu haberi sosyal medyadan öğrenip şok oldum. İnsanların bu ülkede can mal ve insanlık özgürlük haklarının tümü elinden alınıyor hiç düşünülmeden. Benim eşim de hayatta hatalar yapmış olabilir hepsinin de arkasındayız sonuna kadar. Ama bu küçücük ülkede yatırımcı adıyla gelip insanları mağdur eden bu tiplerdir her şeyin sorumlusu. Ve tabi ki ülkemizde para ile kullandıkları kuklaları. Benim kocam belki iyi niyetinden şu anda 4 aydır cezaevinde tutuklu yargılanmayı bekliyor. Pırıl pırıl 2 kız çocuğu, dışarda her şeye karşı durmaya çalışan, günlerce bunlar gibi birçok pislikten tehdit alan ama hep dik duran bir insan oldum. Kimseyle polemiğe girmedim bugüne kadar, kimseye kızmadım. Basın, sosyal medya telefonlarım gerekli gereksiz susmadı. Sorun etmedik. Kendi evimizde işimizde mücadele ettik, kendi evimizde ağladık sustuk yola devam ettik. Dostu düşmanı gördük, içerde olan gerçekten yüreği çok güzel olan bir babaya üzülmesin geçecek diye destek olduk. Çok korktuk çok yorulduk çok acı çektik ve bu kabus devam ediyor. İlk kez kendimce bir şeyler yazıyorum korkusuzca ama ellerim titreyerek. İsteyen iyi isteyen kötü yorum yapsın umurumda değil. Tek teşekkürüm bu yolda yürüdüğüm avukat dostlarıma, polis teşkilatında gerçekten sizin insan olduğunuzu görüp hisseden polis arkadaşlara, cezaevi ziyaretine geldiğimde hoş geldiniz özlem hanım diye beni karşılayan benim insanıma, kızlarıma, bir elimin 3 parmağını geçmeyen koşulsuz gerçek dostlara, babacığıma anacığıma ve her türlü üzüntülerine rağmen yanımda durmaya çalışan aileme. Tek istediğim Adalet gerçekten olsun bu ülkede. Kimseler satılmasın. Önümüzü görelim ve sorumlu olduğumuz insanlarla başaçıkabilelim. 23 yıldır iş hayatındayız kimseyle bir sorun yaşamadık. İnşallah bu bir kabustur ve biter.

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