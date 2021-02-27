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Mehmet Eziç'ten tepki!

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Mehmet Eziç Twitter hesabından marketlerdeki yemek servislerine serzenişte bulundu
Mehmet Eziç'ten tepki!

Mehmet Eziç Twitter hesabından marketlerdeki yemek servislerine serzenişte bulundu.

Detay Kıbrıs- Barışcan Şekerci

Eziç paket servis kapalıyken yaşanan bu duruma tepki gösterdi:

Bugün Paket servisi kapatıp marketleri bu şekile açık bırakıp üstelik bugün yemek servisi vermelerine göz yumanlara selam olsun. Bir sektörün dibine darı eken siyasetçilere de selam olsun.

 

 

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