Mehmet Eziç'ten tepki!

Mehmet Eziç Twitter hesabından marketlerdeki yemek servislerine serzenişte bulundu.

Detay Kıbrıs- Barışcan Şekerci

Eziç paket servis kapalıyken yaşanan bu duruma tepki gösterdi:

Bugün Paket servisi kapatıp marketleri bu şekile açık bırakıp üstelik bugün yemek servisi vermelerine göz yumanlara selam olsun. Bir sektörün dibine darı eken siyasetçilere de selam olsun.