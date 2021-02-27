Mehmet Eziç'ten tepki!

Mehmet Eziç Twitter hesabından marketlerdeki yemek servislerine serzenişte bulundu.
Detay Kıbrıs- Barışcan Şekerci
Eziç paket servis kapalıyken yaşanan bu duruma tepki gösterdi:
Bugün Paket servisi kapatıp marketleri bu şekile açık bırakıp üstelik bugün yemek servisi vermelerine göz yumanlara selam olsun. Bir sektörün dibine darı eken siyasetçilere de selam olsun.
Bugün Paket servisi kapatıp marketleri bu şekile açık bırakıp üstelik bugün yemek servisi vermelerine göz yumanlara selam olsun. Bir sektörün dibine darı eken siyasetçilere de selam olsun. pic.twitter.com/0vo8Aweq98— Mehmet Eziç (@MehmetEzic) February 27, 2021
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