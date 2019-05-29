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Mehmet Gökyiğit'in 100x2 temalı kişisel sergisi açıldı

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Mehmet Gökyiğit'in “100x2” temalı kişisel sergisi açıldı
Mehmet Gökyiğit'in 100x2 temalı kişisel sergisi açıldı

Açılışa Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da katıldı.

YDÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi İrfan Günsel Sergi Salonu’nda gerçekleşen törende, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, YDÜ Rektörü Prof. Dr. Ümit Hassan ve Fotoğraf Sanatçısı Mehmet Gökyiğit birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Fotoğraf ve Resim Sanatçısı Mehmet Gökyiğit’e layık görülen “İbn Heysem” ödülü Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile YDÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan Suat Günsel tarafından takdim edildi.
Törende, Heykeltıraş Nurlan Uulu tarafından yapılan Gökyiğit’in büstü, ardından da sergilenen fotoğraflarının açılışı yapıldı.

AKINCI

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, yakın geçmişe baktığında bu dönemde ağırlıklı olarak en çok Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın konserleri ile fotoğraf sergilerinin açılış etkinliklerine katıldığını söyleyerek, “Bu da ülkemizde fotoğraf sanatına olan ilginin çocuk yaşlardan itibaren artarak sürdüğünü gösteriyor” dedi.

Akıncı, Yakın Doğu Üniversite kampusunda birçok fotoğraf sergisinin olmasından dolayı güzel bir geleneğin yerleşmeye başladığını belirtti.

Sanatın ambargolar altında yaşayan bir toplumun dünyaya açılan pencereleri olduğunu dile getiren Akıncı, kültür, sanat, bilişim alanlarının ambargo tanımayan, sınır tanımayan konular olduğunu ve duvarların aşılabileceği politik sınırlamaların ötesine geçilebilecek çok değerli alanlar olduğunu kaydetti.
Kültür ve sanat konularına emek veren, alın teri döken, sponsorluk yapan, yüreklerini bu konulara açan kişileri kutlamak gerektiğini söyleyen Akıncı, yapılan bu çalışmalara katkıda bulunması gerektiğini dile getirerek, Cumhurbaşkanlığı olarak da bu alanlara belli ölçüde katkı yaptıklarını ve daha da katkıda bulunmak istediklerini belirtti. 

“MÜZAKERE SÜRECİ DURGUNLUĞA İTİLDİ”

Rum liderin çözüm yönünde ortaya talep ve istek koyamamalarının son iki yılda müzakere sürecini çok büyük bir durgunluğa ittiğini dile getiren Akıncı, sözlerini şöyle tamamladı:
“Ama yaşam devam ediyor her zaman söylediğimiz gibi dolayısıyla biz her geçen gün her alanda daha da iyiyi daha güzele gitmek için mücadelemizi sürdürmek durumundayız. Kültür sanat alnındaki etkinliklerimiz de bunun, çok önemli ve değerli bir parçasıdır”

HASSAN

YDÜ Rektörü Prof. Dr. Ümit Hassan, fotoğraf sanatının bilinçlerde yarattığı değişimi anlattı.
Mehmet Gökyiğit’in 200 eseriyle pek çok kesimi hayran bırakan bir sanatçı olduğunu dile getiren Hassan, açılan sergiyle Gökyiğit’in usta kimliğine tanık olduklarını kaydetti. 
Gökyiğit’in üstün tekniğe sahip olduğunu dile getiren Hassan, sanatçı Gökyiğit’in birçok alanda aldığı ödüllerin de önemine vurgu yaptı.

GÖKYİĞİT

Fotoğraf Sanatçısı Mehmet Gökyiğit de konuşmasında, 200 fotoğrafını Yakın Doğu Üniversitesi katkılarıyla sergilemenin sevincini yaşadığını söyleyerek, fotoğrafların ilerde Kıbrıs Modern Sanat Müzesinde izleyicileri ile buluşmaya devam edeceğini kaydetti.

Sergi açılışının Cumhurbaşkanı Akıncı tarafından da yapılmış olmasından dolayı duyduğu heyecanı anlatan Gökyiğit, Yakın Doğu Ailesine de başından beri fotoğraf sergisine sahip çıktıklarından dolayı teşekkür etti.  

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