Mehmet Harmancı, Almanya’nın Lefkoşa Büyükelçisi Schlimm ile görüştü

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Almanya’nın Lefkoşa Büyükelçisi Anke Schlimm ile bir araya geldi. Görüşmede Harmancı, Kıbrıs sorunu bağlamında gerek yerel yönetimler bağlamında iş birliği içinde ortak çalışmalar yapabileceklerini ifade etti.

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, Almanya’nın Lefkoşa Büyükelçisi Anke Schlimm ile görüştü.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre LTB’nin 2023 yılında eğitim, kültür ve gençlik konularında gerçekleştireceği projelere ilişkin bilgiler veren Harmancı, Avrupa Birliği’nin Kıbrıs Türk toplumu ile ilişkileri konusunda görüşlerini de aktardı.

Harmancı, AB’nin Kıbrıs Türk tarafı ile ilişkilerinde daha aktif rol oynaması gerektiğini dile getirerek yerel yönetimler bazında da hazırlanan projelere daha fazla destek verilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Harmancı, Güney Lefkoşa’daki Lefkoşa Rum Belediyesi iş birliği ile 2023 yılında kültür, eğitim ve gençlik alanlarında yeni projeleri hayata geçireceklerini belirtti

“ALMAN BÜYÜKELÇİLİĞİ İLE HER TÜRLÜ İŞ BİRLİĞİNE HAZIRIZ”

Alman Büyükelçiliği ile geçmiş dönemlerde olduğu gibi diyaloğa açık olduklarının da altını çizen Harmancı, gerek Kıbrıs sorunu bağlamında gerek yerel yönetimler bağlamında iş birliği içinde ortak çalışmalar yapabileceklerini de sözlerine ekledi.