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Mehmet Harmancı Belediyeler Birliği yönetim kurulu üyeliğinden istifa etti

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Mehmet Harmancı Belediyeler Birliği yönetim kurulu üyeliğinden istifa etti
Mehmet Harmancı Belediyeler Birliği yönetim kurulu üyeliğinden istifa etti

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, Büyükkonuk Belediye başkanı Ahmet Sennaroğlu’nun kişisel olayı nedeniyle yapacağı basın toplantısına Belediyeler Birliği’nin ev sahipliği yapması nedeniyle Belediyeler Birliği asbaşkanlığı ve yönetim kurulu üyeliğinden istifa etti.

Harmancı, “Herhangi bir belediye başkanının özel hayatında karışmış ya da karışmış olabileceği bir suça ilişkin açıklama yapması ve basın toplantısı düzenlemesi kendini ilgilendirir ama bunu belediyeler birliğinde yapması kabul edilebilir bir durum değildir. Bu vesile ile bu olaydan bir kaç gün önce Belediyeler Birliği asbaşkanlığı ve yönetim kurulu üyeliğinden ayrıldığımı belirtmek isterim.” İfadelerini kullandı.

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