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Mehmet Harmancı: Çevresel Açıdan Önemli Bir İhale İmzalandı

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Lefkoşa Türk Belediyesi Belediye Başkanı Mehmet Harmancı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, çevresel açıdan oldukça önemli bir ihalenin daha imzalandığını duyurdu.
Mehmet Harmancı: Çevresel Açıdan Önemli Bir İhale İmzalandı

Lefkoşa Türk Belediyesi Belediye Başkanı Mehmet Harmancı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, çevresel açıdan oldukça önemli bir ihalenin daha imzalandığını duyurdu.

Harmancı, “Herkese iyi pazarlar dilerim. Çevresel açıdan oldukça önemli bir ihalemizin daha imzalandığını sizlerle paylaşmak istiyorum,” ifadelerini kullanarak, eski arıtma tesisinin rehabilitasyonu ve vidanjör atıklarının modern tesise kabulü konusunda önemli adımlar attıklarını belirtti.

Bu ihale ile birlikte Lefkoşa Türk Belediyesi, eski tip arıtma modelinin kamusal alan olarak geri dönüşümünü sağlarken, açık arıtma yöntemiyle gerçekleşen vidanjör atıklarının geri dönüşümünü membran teknolojisiyle sonlandırmayı hedefliyor.

Yaklaşık ihale bedeli 40 milyon TL olan bu projenin, Avrupa Birliği tarafından finanse edildiğini belirten Harmancı, “Programımızdan bir milim sarkma olmadan ilerliyoruz,” dedi.

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