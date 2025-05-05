Mehmet Harmancı: Eski meclis binamızı Lefkoşa’mıza kazandıralım

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Cumhuriyet Meclisi’nin eski binasının Kent Müzesi&Bilim ve İnovasyon Alanı ve Gençlik Merkezi olarak Lefkoşa’ya kazandırmak istediklerini duyurdu.

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, Cumhuriyet Meclisi’nin eski binasını Lefkoşa’ya kazandırma talebinde bulundu.

Kişisel sosyal medya hesabından açıklama yapan LTB Başkanı Harmancı, Lefkoşa’nın tam kalbinde, tarih kokan bir hazine yattığına dikkat çekerek, “KKTC Meclis eski binası! Bu eşsiz yapı, şehrimizi ziyaret eden turistlerin uğrak noktası olabilecek muhteşem bir konumda. Peki, bu binayı neden hep birlikte şehrimizin geleceği için değerlendirmeyelim?” diye sordu.

Harmancı, Lefkoşa Türk Belediyesi olarak Meclis eski binasının belediyeye tahsis edilmesini ve Lefkoşa için bir yaşam merkezine dönüşmesini istediklerini belitti.

Hayalinin büyük olduğuna dikkat çeken Harmancı, açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

“Kent Müzesi: Şehrimizin tarihini, kültürünü yaşatan bir müze. Sadece geçmişin sergilendiği bir alan olarak sınırlı kalmayan, şehrin hafızasının yaşayan parçası olan bir müze.

Bilim ve İnovasyon Alanı: Gençlerimizin bilimle buluşturacak bir merkez.

Gençlik Merkezi: Sanat, müzik ve etkinliklerle dolu bir buluşma noktası.

Bu bina, sadece Lefkoşa için değil, ülkemiz için bir turizm ve kültür hazinesi olabilir!

Gelin, bu tarihi yapıyı Kent Müzesi&Bilim ve İnovasyon Alanı ve Gençlik Merkezi olarak halkımızla buluşturalım.

Bu fikre destek veriyor, yorumlarınızı bekliyoruz! Ayrıca, sizlerin de önerilerini bekliyoruz. Birlikte sesimizi duyuralım, eski Meclis Binamızı şehrimize kazandıralım!”