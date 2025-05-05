  • BIST 9119.07
  • Altın 4111.082
  • Dolar 38.5854
  • Euro 43.8081
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKASigara Ömrünüzden 20 Yıl Çalıyor!

Mehmet Harmancı: Eski meclis binamızı Lefkoşa’mıza kazandıralım

» »
LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Cumhuriyet Meclisi’nin eski binasının Kent Müzesi&Bilim ve İnovasyon Alanı ve Gençlik Merkezi olarak Lefkoşa’ya kazandırmak istediklerini duyurdu.
Mehmet Harmancı: Eski meclis binamızı Lefkoşa’mıza kazandıralım

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, Cumhuriyet Meclisi’nin eski binasını Lefkoşa’ya kazandırma talebinde bulundu.

Kişisel sosyal medya hesabından açıklama yapan LTB Başkanı Harmancı, Lefkoşa’nın tam kalbinde, tarih kokan bir hazine yattığına dikkat çekerek, “KKTC Meclis eski binası! Bu eşsiz yapı, şehrimizi ziyaret eden turistlerin uğrak noktası olabilecek muhteşem bir konumda. Peki, bu binayı neden hep birlikte şehrimizin geleceği için değerlendirmeyelim?” diye sordu.

Harmancı, Lefkoşa Türk Belediyesi olarak Meclis eski binasının belediyeye tahsis edilmesini ve Lefkoşa için bir yaşam merkezine dönüşmesini istediklerini belitti.

Hayalinin büyük olduğuna dikkat çeken Harmancı, açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

“Kent Müzesi: Şehrimizin tarihini, kültürünü yaşatan bir müze. Sadece geçmişin sergilendiği bir alan olarak sınırlı kalmayan, şehrin hafızasının yaşayan parçası olan bir müze.

Bilim ve İnovasyon Alanı: Gençlerimizin bilimle buluşturacak bir merkez.

Gençlik Merkezi: Sanat, müzik ve etkinliklerle dolu bir buluşma noktası.

Bu bina, sadece Lefkoşa için değil, ülkemiz için bir turizm ve kültür hazinesi olabilir!

Gelin, bu tarihi yapıyı Kent Müzesi&Bilim ve İnovasyon Alanı ve Gençlik Merkezi olarak halkımızla buluşturalım.

Bu fikre destek veriyor, yorumlarınızı bekliyoruz! Ayrıca, sizlerin de önerilerini bekliyoruz. Birlikte sesimizi duyuralım, eski Meclis Binamızı şehrimize kazandıralım!”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Eylem: Tüm baskı ve tehditlere rağmen direnmeye devam edeceğiz!04 Mayıs 2025 Pazar 12:29
  • Meclis Genel Kurulu yarın yeni binasında ilk oturumunu yapacak04 Mayıs 2025 Pazar 12:18
  • Park Halindeki Araç Uçuruma Yuvarlandı04 Mayıs 2025 Pazar 11:53
  • Lefkoşa'da kaza, yaralılar hastaneye kaldırıldı04 Mayıs 2025 Pazar 11:05
  • Hekim örgütlerinden polisin eylemcilere müdahalesine tepki04 Mayıs 2025 Pazar 10:51
  • Dikkat! Dolandırıcılık Girişimlerine Karşı Uyarı02 Mayıs 2025 Cuma 15:04
  • KKTC'nin kumar, fuhuş ve mafya alanına dönüşmesini sağlayanlar Yüce Divan’da yargılanmalı"02 Mayıs 2025 Cuma 14:34
  • Yavru Külliye Erdoğan’ın katılımıyla açılıyor02 Mayıs 2025 Cuma 13:45
  • Merit Çocuk Şenliği’nde 750 çocuk eğlendi02 Mayıs 2025 Cuma 12:55
  • Hekimler Sendikası açıkladı... Bakanlar Kurulu'ndan olmayan GREVE de YASAK!02 Mayıs 2025 Cuma 12:41
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti