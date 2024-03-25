  • BIST 9161.09
  • Altın 2239.357
  • Dolar 32.1457
  • Euro 34.798
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAOyun delisi erkeklere kötü haber!

Mehmet Harmancı: Gencecik çocuklar hayallerini kurmak için geliyorlar adamıza, tabutlarında gönderiyoruz

» »
Girne'deki ölümlü trafik kazası sonrası açıklama yapan LTB Başkanı Mehmet Harmancı, “Gencecik çocuklar, hayallerinin peşinde geleceklerini kurmak için geliyorlar adamıza, tabutlarında gönderiyoruz körpe, çiçek gibi ana kuzularını” dedi.
Mehmet Harmancı: Gencecik çocuklar hayallerini kurmak için geliyorlar adamıza, tabutlarında gönderiyoruz

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, Girne’de hafta sonu yaşanan ölümlü trafik kazasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

 Gencecik çocukların, hayallerinin peşinde geleceklerini kurmak için adaya geldiklerini ve tabutlarında gönderildiklerini vurgulayarak, “Rantın, peşkeşin, sahtekarlığın dibine vurduğumuz bu ada yarısında yüzüne tüküreceklerimizin peşinde koşuyoruz…” dedi.

 Harmancı’nın paylaşımı şöyle:

 “Gencecik çocuklar, hayallerinin peşinde geleceklerini kurmak için geliyorlar adamıza, tabutlarında gönderiyoruz körpe, çiçek gibi ana kuzularını.

 Rantın, peşkeşin, sahtekarlığın dibine vurduğumuz bu ada yarısında yüzüne tüküreceklerimizin peşinde koşuyoruz…”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Döviz güne nasıl başladı?25 Mart 2024 Pazartesi 08:27
  • Lefkoşa-Gazimağusa ana yolunda korkutan kaza!24 Mart 2024 Pazar 20:09
  • Biyologlar Derneği: Lale teröristi müsteşar, derhal görevden alınmalıdır!24 Mart 2024 Pazar 19:58
  • KKTC'de Yükseköğretim Zirvesi: YÖK ve YÖDAK'tan Ortak Toplantılar24 Mart 2024 Pazar 19:56
  • HP: UBP,DP ve YDP Milletvekilleri bazıları hakkında polis soruşturması yürütülmekte24 Mart 2024 Pazar 18:58
  • Erhürman: Öğretime başlamamış 13 üniversitenin ön açma izni iptal edilsin dedik, takipçisiyiz24 Mart 2024 Pazar 18:29
  • HAKKINI ARAMAK KİŞİŞEL VE TOPLUMSAL BİR GÖREVDİR24 Mart 2024 Pazar 16:01
  • Meclis yarın yasama göreviyle toplanacak24 Mart 2024 Pazar 12:34
  • Zeki Çeler: Sadece maraz etmekle olmaz, trafik güvenliği devlet politikası haline gelmeli!24 Mart 2024 Pazar 12:26
  • Üstel açıkladı... YÖK heyeti KKTC'ye geliyor24 Mart 2024 Pazar 12:05
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti