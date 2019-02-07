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Mehmet Hoca'dan Özersay'a: "Biz evrodoyuk?"

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Mehmet Hoca: "Sanki da biz Türkler evredoyuk"
Mehmet Hoca'dan Özersay'a: "Biz evrodoyuk?"

Gürpınar Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Hoca, Özersay'ın maronit açılımına sitemkar bir şekilde yanıt verdi.

Özersay'ın Havadis gazetesşindeki söyleşisini okuyup mutlu olduğunu  belirten Mehmet Hoca, "Ne güzel geriye iki köy ve Gürpınarlı biz Türk asıllılar kaldık" dedi.

 "Bizden hiç haber yok. Sanki da biz türkler evredoyuk. Gürpınar projesi bizimle başlamıştı hatırlatırım. " diyen Hoca, açıklamalarına şu şekilde devam etti:

"Bu işte bir iş var gibime geliyor. Olmaya ki bütçeye konan kalem başka bir yere gider ( geçen yıl gitmişti) diye içimde acayip bir duygu var. 

Bildiğim kadarı ile Bu köyler için projeler hazırdır ihaleye çıkılabilir. 
Hade bakalım hayırlısı."

Mehmet Hoca Kimdir?

Gürpınar Dayanışma Derneği Başkanlığı yapan Mehmeh Hoca, Gürpınar ve  Karpaşa köylere  Maronitlerin ve o bölgelerde yaşayan az sayıda Kıbrıslı Türk'ün  geri dönebilmesi için mücadeleyi başlatan insanların en başında gelenlerden sayılıyor

Kıbrıslı Maronitler kimdir?

Ana dilleri Arapça olmak üzere Yunanca ile Türkçe de konuşmaktadırlar. İbadet ve ayinlerini Arapça olarak gerçekleştirirler. Doğu Katolik Kilisesi ve Batı Suriye Ayini'ne bağlı olmakla birlikte topluluk olarak Roma Katolik Kilisesi'ne mensupturlar.

Devamı için : Kıbrıslı Maronitler kimdir?

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