Mehmet Kadı: "Şöför seçme yetkim yoksa bu koltukta ne oturuyorum?"

Yenirenköy Başkan Vekili Mehmet Kadı BES'in açıklamalarına açıklama yaparak cevap verdi."Belediyenin çalışmasını sendika engelledi"İşte o açıklama;

TARİH : 21 /09 /2017

KAMUOYUNA DUYURU

Yenierenköy belediye Başkanı Sn. Mehmet Kadı'nın basın açıklaması:

" Yenierenköy Belediyesi’ne geldiğim ilk günden beridir, çok zor durumda olan belediyenin çalışmasını istedim, bunun için çalışmalara başladım, bugüne değin partizanlık ve ırkçılık yapmadım.

Belediyenin bağlı bulunduğu Belediye Emekçileri Sendikası (BES), başından beri hiç yanımda olmadı, sadece her ay başı ‘Para var mı?’ diye sormakla yetindiler.

Sendika kendi tanıdık ve arkadaşlarını makam sahibi yapmak için, kendi istediği çalışanlarda yerleştirme yaptı, benim 2-3 kişide değişiklik yapmamı dahi kabul etmediler.

Benim yanımda, güvenebileceğim bir çalışan (şoför) olmasını istememin yanlış olduğunu düşünmüyorum. Bir şoför seçme yetkim yoksa bu koltukta benim ne işim vardır diye sorarım?



Öte yandan, sendika ilk günden beridir, maaş alamayan çalışanlara yüklenme, dokunma ve angarya çalıştırma diye istemlerini uygulatırken, belediyenin çalışmamasını; otoritenin başı olarak bana yüklemeleri yanlıştır.

Belediyenin çalışmasını yine sendika engelledi.



Özetle, Yenierenköy Belediyesi için her kesimin özverili, yapıcı ve uyumlu olması gerektiği kanısındayım. Kavga ederek veya ağır ithamlar yapılarak bir çözüm bulunamayacağı düşüncesindeyim. Ve bu nedenle çalışanın huzurlu bir iş yerinde çalışabilmesi, zamanında maaşını alabilmesi ve özellikle vatandaşların da hak ettiği hizmeti alabilmesini arzulamaktayım ve ilk günden beridir de bunun için çalışmaktayım. Bunu her kesimin istemesi ile belediyemizin düzelmesi mümkün olacaktır düşüncesindeyim."

Kamuoyuna saygılarımla duyururum



Mehmet Kadı

Yenierenköy Belediye Başkanı