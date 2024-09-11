Mehmet Karakuş'un otopsi sonucu açıklandı

Korkuteli'nde yaşayan 84 yaşındaki Mehmet Karakuş'un hayatını kaybetmesiyle ilgili olarak polis tarafından yapılan açıklamaya göre, Karakuş 10 Eylül 2024 tarihinde aniden rahatsızlandı. Evinde fenalaşan Karakuş, hemen ambulansla Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak hastaneye ulaşmadan önce yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Polisin yaptığı soruşturmada, doktorların verdiği bilgilere göre Karakuş'un ölüm sebebinin "KOAH ve Solunum Yetmezliği" olduğu belirtildi. KOAH, uzun süreli akciğer hastalığı olarak bilinen ve nefes almayı zorlaştıran bir rahatsızlık. Solunum yetmezliği ise akciğerlerin vücuda yeterince oksijen sağlayamaması durumunda ortaya çıkıyor.

Olayla ilgili soruşturma ise halen devam ediyor. Yetkililer, ölümle ilgili tüm detayların ortaya çıkarılması için incelemelerin sürdüğünü belirtti.