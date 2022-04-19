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Mehmet Manavoğlu Halkın Partisi'nden istifa etti

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Halkın Partisi'nde şok istifa!
Mehmet Manavoğlu Halkın Partisi'nden istifa etti

Mehmet Manavoğlu istifasını şu sözlerle açıkladı:

Kudret Özersay Başkanlığı’nda Toparlanıyoruz Hareketi ile başlayıp Halkın Partisi ismiyle siyasallaşan harekete daha ilk günlerde heyecan duydum. Parti lideri Kudret Özersay’ın dürüstlük ilkesi, hesap verilebilirlik, hukuksuzlukla mücadele gibi konularda ortaya koyduğu duruşu takdir ettim. 
2016 yılında kurulan ve kaliteli bir ekip ile yola çıkan Halkın Partisi’ne 2018 yılında katıldım. İlk olarak Lefkoşa İlçesi yönetiminde partime hizmet vermeye başladım. Daha sonra Parti Meclisi’nde yer aldım. Akabine 2018 yılında yapılan yerel seçimde Lefkoşa Belediye Meclis üyeliğini kazandım. 
Özellikle Parti Meclisi’nde görev aldığım süreçte kritik karara imza attım. 
Halkın Partisi’nin hükümetlerde olduğu süreler içerisinde alınan kararlara parti disiplini içerisinde uyup, partimin büyüyüp gelişmesi ve ülke insanımın daha iyi bir hayat yaşayabilmesi için var gücümler çalıştım. 
9 Milletvekili ile Meclis’te temsil edilen Halkın Partisi 3 vekilin istifası sonrasında 6 vekil ile yoluna devam ederken, 2022 seçimleri gelip çattı. 
Seçimlerde ortaya çıkan sonuç 9 vekilden 3’e düşüştü. Bu da yaklaşık yüzde 67’lik bir oy kaybı demektir. 
Başta Parti Başkanı Kudret Özersay olmak üzere tüm yetkili kurulların şapkayı önüne koyması ve partide bir yenilenme süreci yaşanması gerektiğini düşündüğümden, seçimlerin hemen sonrasında Lefkoşa İlçe Başkanlığı görevimden istifa ettim. 
Ancak bunu kamuoyu ile paylaşmadım. Beklentim bu başarısız sonuçlar sonrasında her zaman örnek aldığımız batılı devletlerdeki siyasi mekanizmalarda olduğu gibi Başkan ve yöneticilerin de istifası ve yeniden bir organizasyonun sağlanmasıydı. Ancak bugüne kadar böyle bir girişimin olmadığını üzülerek görmüş bulunuyorum.
Bu başarısızlık sanki hiç yaşanmamış gibi bir havanın estirilmesi üzerine artık daha fazla bu yapı içerisinde olamayacağımı düşündüm ve bugün itibarı ile Halkın Partisi’ndeki tüm görevlerimden ve üyeliğinden de istifa ettim. 
2018’den bugüne kadar beraber yol yürüdüğümüz tüm parti üyeleri, sempatizanları ve parti profesyonellerine teşekkürü bir borç bilirim. 
Bu arada Halkın Partisi oylarıyla seçilmiş olduğum Lefkoşa Belediye Meclis üyesi görevime seçimlere çok kısa bir süre kaldığı için bağımsız olarak devam etme kararı aldım. 
Bugüne kadar olduğu gibi seçime kadar da Lefkoşa halkına hizmet etmeye devam edeceğim. 
Kamuoyuna saygı ile duyururum
Mehmet Manavoğlu

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