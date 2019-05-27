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Mehmet Metiner: Ekrem İmamoo… pardon CHP adayı

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Mehmet Metiner: Ekrem İmamoo… pardon CHP adayı
Mehmet Metiner: Ekrem İmamoo… pardon CHP adayı

Beyaz TV’de yayınlanan bir programa katılan eski AKP İstanbul milletvekili Mehmet Metiner, konuşmasında, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘millet ittifakı’nın İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu için ‘CHP adayı’ denmesi yönünde talimat verdiğini doğrular nitelikte bir düzeltme yaptı.

7. Gün adlı programın konuğu olan Star gazetesi yazarı Metiner, İmamoğlu’ndan bahsederken, “Efendim Ekrem İmamo… pardon CHP adayı” diyerek ‘hata’sını düzeltti.

Metiner’in düzeltmesi, sosyal medyada ve bazı medya kuruluşlarında, “Metiner Erdoğan’ın İmamoğlu yasağını unutunca zor durumda kaldı” yorumlarına neden oldu.

Erdoğan’ın AKP’lilere “Ekrem İmamoğlu olarak değil ‘CHP adayı’ diye seslenin” talimatı verdiği ileri sürülmüştü. 

Beyaz TV’de İmamoğlu’nun adını ‘ağzından kaçıran’ Metiner, Haber Global’de katıldığı programda ise bu kounyla ilgili bir izleyici sorusuna “Bu bir strateji değil” diyerek yanıt vermişti. 

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