  • BIST 1.351,590
  • Altın 498,79
  • Dolar 8,5800
  • Euro 10,0850
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 30 °C
  • Ankara 32 °C
SON DAKİKATokyo Olimpiyatları'nın iptal edilmesi için 450 bin imza toplandı

Mehmet Metiner'den AK Parti'ye: Her düzeyde ciddi bir kibir-böbürlenme sorunu var

»
AK Parti Eski Milletvekili ve Yeni Şafak yazarı Mehmet Metiner AK Parti'yi eleştirdi. Metiner, AK Parti'de her düzeyde ciddi bir kibir ve böbürlenme sorunu olduğunu söyledi.
Mehmet Metiner'den AK Parti'ye: Her düzeyde ciddi bir kibir-böbürlenme sorunu var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Kibirlenme-böbürlenme, milletle inatlaşma” sorununun dikkat çektiğini belirten Metiner, "AK Parti’de her düzeyde ciddi bir kibir-böbürlenme sorunu var" olduğunu belirterek “Dahası ve en fenası, bu kibir dolayısıyla milletle inatlaşma da var. Bu her iki sorun milleti fena halde rahatsız ediyor” dedi.

Erdoğan’ın uyarılarına ayakta alkışlayanların kendilerine çeki düzen vermediğini yazan Metiner, bu durumun, 2023 seçimlerinde sıkıntı yaşatabileceğini ifade etti.

“AK Parti siyaseti bu iki hastalıklı unsurdan hızlıca temizlenmelidir” diyen Metiner, şöyle devam etti:

“Bulundukları ilçede veya ilde kendini devlet-hükümet gibi gören, devlet-hükümet adına görevli herkese de emrindeki memurlar gibi bakan, milletle hemhal olmayan, özellikle de milletin yoksul-gariban evlatlarıyla ilgilenmeyen, AK Parti’yi bugünlere taşıyan hasbilere karşı dışlayıcı davranmakta beis görmeyen, ‘küçük olsun benim olsun!’ anlayışıyla hareket edip partiyi küçülten unsurlar AK Parti’ye ziyadesiyle zarar veriyorlar.

 

Milletin istemediği isimleri ‘Biz uygun gördük!’ diyerek dayatmak, ‘Milletle inatlaşmak’ anlamına gelir. Ak Parti siyasetinin varlık nedeni olan, milletin istediği isimlerle yol yürümek ve milletin adamlarını baş tacı etmek ilkesi zinhar ihmal edilmemelidir.

 

Birilerine yakın veya birilerinin adamı olduğu için tercih edilen kimseler sonuçta güçlerini milletten almadıkları için sadece o birilerini memnun etmeye kalkışırlar ki bu da kibri ve inatlaşmayı kaçınılmaz hale getirir”

 

İstişareye önem verilmesi ve eleştiriden kaçınılmaması gerektiğini yazan Metiner, partiye yönelik yapılan en ufak bir nasihatin bile ‘bozgunculuk, fitne!’ diye boğmaya çalışıldığını belirterek bu kişilerin  kibir hastalığına yakalandığını öne sürdü.

 

Erdoğan’ın çağrısına uyarak cesaretle bazı uyarılarda ve eleştirilerde bulunduğunu yazan Metiner, şöyle devam etti: “Pek çok değerli bakanlarımız ve parti yöneticilerimiz var. Arandığında hemen ulaşılabilen, gönderilen mesajı görür görmez anında dönüp arayan mütevazı insanlardır bunlar. Lakin milletin acil bir sorunu için şahsi cep telefonlarından aranıp not bırakıldığı halde tenezzül edip bir türlü dönüş yapmayan bakanlarımız ve yöneticilerimiz de var. Burnundan kıl aldırmayan, sürekli meşgul ve yoğun oldukları için lütfedip dönüş yapmayan başkaları da cabası… Küçük iktidar hesaplarıyla sizi beklentisiz sevenleri gücendirenleri saymıyorum bile…

 

Bütün bunlar hem sizi sevenler hem de millet nezdinde ciddi gönül kırıklıklarına yol açıyor bilesiniz…”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bulu’nun iki defa istifası istenmiş; fişi intihal dosyası çekmiş17 Temmuz 2021 Cumartesi 12:49
  • Facebook ve Instagram'da hangi kuşak, hangi emojiyi daha çok kullanıyor?17 Temmuz 2021 Cumartesi 12:42
  • Türkiye silahsızlandırmayı ihlal eden Yunanistan'ı şikayet ett17 Temmuz 2021 Cumartesi 12:26
  • Son Anket.. Türkiye'de bugün seçim olsa ne olur...16 Temmuz 2021 Cuma 22:19
  • Sosyal medya fenomeni Pucca gözaltına alındığını duyurdu: Hakkımda hayırlısı16 Temmuz 2021 Cuma 20:02
  • Bahçeli Anayasa Mahkemesi'nin terörizme örtülü destek verdiğini söyledi16 Temmuz 2021 Cuma 20:00
  • Abdurrahman Dilipak: FETÖ, AK Parti ile bütünleşmişti; parti üst yönetimi ve tabanının dörtte üçü bu yapı ile birlikte hareket ediyordu16 Temmuz 2021 Cuma 16:02
  • Ömer Faruk Gergerlioğlu yeniden milletvekili16 Temmuz 2021 Cuma 15:33
  • Erdoğan KKTC Meclisi'nde yapacağı konuşmada MÜJDE vereceğini açıkladı (VİDEO)16 Temmuz 2021 Cuma 14:29
  • Kulis: Devlet Bahçeli, erken seçimin tarihini belirledi; kafasında farklı bir Cumhurbaşkanı adayı olabilir16 Temmuz 2021 Cuma 13:33
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti