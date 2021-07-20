Mehmet Metiner'den AK Parti'ye: Her düzeyde ciddi bir kibir-böbürlenme sorunu var

AK Parti Eski Milletvekili ve Yeni Şafak yazarı Mehmet Metiner AK Parti'yi eleştirdi. Metiner, AK Parti'de her düzeyde ciddi bir kibir ve böbürlenme sorunu olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Kibirlenme-böbürlenme, milletle inatlaşma” sorununun dikkat çektiğini belirten Metiner, "AK Parti’de her düzeyde ciddi bir kibir-böbürlenme sorunu var" olduğunu belirterek “Dahası ve en fenası, bu kibir dolayısıyla milletle inatlaşma da var. Bu her iki sorun milleti fena halde rahatsız ediyor” dedi.

Erdoğan’ın uyarılarına ayakta alkışlayanların kendilerine çeki düzen vermediğini yazan Metiner, bu durumun, 2023 seçimlerinde sıkıntı yaşatabileceğini ifade etti.

“AK Parti siyaseti bu iki hastalıklı unsurdan hızlıca temizlenmelidir” diyen Metiner, şöyle devam etti: