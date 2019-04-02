Mehmet Nur Ateş törenle uğurlandı

Bir süredir tedavi gören ve geçen gün hayatını kaybeden Girne Belediyesi Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Meclis Üyesi Mehmet Nur Ateş Girne Belediyesi’nde tören düzenlendi. Törene YDP milletvekilleri Prof. Dr. Erhan Arıklı, Bertan Zaroğlu, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Girne Belediyesi meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Törende Bertan Zaroğlu ve Nidai Güngördü birer konuşma yaptı. Törenin ardından Mehmet Nur Ateş’in cenazesi Ozanköy Camiinde kılınan namazın ardından Ozanköy Mezarlığına defnedildi.

Güngördü: Uyum içinde çalıştık

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Girne Belediyesi Meclis Üyesi Mehmet Nur Ateş’i zamansız kaybetmenin derin üzüntüsü içinde olduğunu söyledi. Nidai Güngördü, kısa bir süre birlikte uyum içerisinde çalışma fırsatı yakaladığı Mehmet Nur Ateş’in herkes tarafından sevilen, saygılı, alçak gönüllü ve çalışkan biri olduğunu belirtti. Güngördü, merhuma Allahtan rahmet, yaslı ailesine ve sevenlerine, başsağlığı diledi.

Zaroğlu: Aramızdan erken ayrıldı

YDP milletvekili Bertan Zaroğlu ise Mehmet Nur Ateş’in herkes tarafından sevilen biri olduğuna dikkat çekerek, aramızdan erken ayrıldığını vurguladı. Bertan Zaroğlu, merhuma Allahtan rahmet, yaslı ailesine ve sevenlerine, belediye meclisi ve belediye çalışanlarına başsağlığı diledi.