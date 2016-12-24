Mehmet Özel Ramiz hayata gözlerini yumdu...

TMT'nin kurucularındandı...

Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) kurucularından ve Sağlık Bakanlığı Emekli Müdürlerinden olan Mehmet Özel Ramiz, 73 yaşında veda etti. Aile yakınlarından alınan bilgiye göre Ramiz, bir takım rahatsızlıklar sonucu hayatını kaybetti. Evli ve üç evlat babası olan Ramiz’in vedası, başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu.

Katılımın yoğun olduğu cenaze töreninde bazı bakan ve milletvekilleri de vardı. Ramiz’in cenazesi, dün İsmail Safa Camisi’nde Cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından, Lefkoşa Mezarlığı’nda askeri törenle toprağa verildi.