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Mehmet Saydam: Bizi bitiren şey pahalılık

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Ekonomist Mehmet Saydam, Lefkoşa’dan kutu gibi bir ev almanın en az 50 bin sterlin, eşyaları ile ise en az 60 bin sterlin olduğunu ifade ederek, “Bizi bitiren şey pahalılık” dedi.
Mehmet Saydam: Bizi bitiren şey pahalılık

Kıbrıs Postası TV’de yayınlanan ve Gökhan Altıner’in hazırlayıp sunduğu Sabah Postası adlı programa, Ekonomist Mehmet saydam konuk oldu.

Sosyal ve ekonomik hayatın insanları motivasyonsuzluğa ve mutsuzluğa yönelttiğinden bahseden Saydam, polyannacılık oynamaya çalışıldığını ifade etti. “Zamanında kralın sadece çıplak olduğunu söylerdik ama artık aynı zamanda aç” diye konuşan Saydam, dövizde dünya üzerinde yaşanan bir enflasyon olduğunu belirtti.

“ŞU ANKİ NESİL KAYIP BİR NESİL”          

Şu an ki neslin kayıp bir nesil olduğunu kaydeden Saydam, bunun sebebini ise yaşanan ekonomik sıkıntılara, fırsatsızlıklara hem de sosyal hayata dengesiz yol veren hükümetlere bağladı. Eğitim, sağlık ve barınmanın en önemli konular olduğunuda dile getirdi.

Saydam, “Şu anda eğitim giderleri yüzde 50’nin üstünde, sağlıkta da eskiden bu kadar deforme yoktu, Lefkoşa'dan kutu gibi bir ev almak en az 50 bin sterlin eşyaları ile en az 60 bin sterlin” diye konuşarak, bizleri bitiren şeyin pahalılık olduğunu ifade etti.

Karpaz bölgesinin doğa harikası bir yer olduğuna değinen Saydam, insanların bu yerlere yerleşmek istediklerini ve tek bir soru sorduklarını kaydetti. Saydam, “İnsanların merakı bu kesime hastanenin uzaklığı, cevabı duyduklarında ise yolun nasıl bir saat sürdüğünü sorguluyorlar” dedi.

 “ASGARİ ÜCRET 4 BİN 700 TL BANDINDAYKEN ALIM GÜCÜ DAHA YÜKSEKTİ”

Asgari ücretin artması gerektiğini ama kamu ile özel sektöründe ortak bir noktada buluşturulması gerektiğinin altını çizen Saydam, asgari ücretin 4 bin 700 TL bantlarındayken ‘alım gücünün’ daha yüksek olduğunu söyledi.

Belediyelerin yaptığı eylemler ile ilgili de açıklamlarda bulunan Saydam, bu ülkenin eylemlere alışık olduğunu fakat kamuya ait araçlarla bu eylemin yapılmaması gerektiğini ifade etti.

 

kaynak : kıbrıs postası

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