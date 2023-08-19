  • BIST 7513.29
  • Altın 1645.158
  • Dolar 27.0662
  • Euro 29.4222
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKAYaz aylarında varisten korunmak için 10 öneri

Mehmet Seyis bugün son yolculuğuna uğurlanacak

» »
Tedavi gördüğü hastanede bu sabah yaşamını yitiren DEV-İŞ'in eski başkanlarından Mehmet Seyis bugün son yolculuğuna uğurlanacak.
Mehmet Seyis bugün son yolculuğuna uğurlanacak

Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (Dev-İş) eski başkanlarından Mehmet Seyis için bugün saat 10.00'da Lefkoşa'da Dev-İş binasında anma töreni düzenlenecek. Seyis’in cenazesi daha sonra Gazimağusa Kabristanlığı’na götürülerek burada defnedilecek.

Dev-İş Genel Başkanı Koral Aşam yaptığı yazılı açıklamada, “İşçi sınıfı önderlerinden Mehmet Seyis'i maalesef kaybettik. 19 Ağustos 2023 tarihinde (Cumartesi) saat 10.00'da DEV-İŞ binasında eski başkanımıza son görevimizi yapmak için toplanacağız” dedi.

TAK muhabiri Filiz Seyis’in de babası olan Mehmet Seyis, tedavi gördüğü Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde bu sabah hayata gözlerini yumdu.

Mehmet Seyis, uzun bir süredir akciğer rahatsızlığıyla (İdiopatik Pulmoner Fibrozis) mücadele ediyordu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Maliye Bakanı Dr. Özdemir Berova, kamuda örgütlü sendikalarla biraraya geldi18 Ağustos 2023 Cuma 17:50
  • Nöbetçi Eczaneler (18 Ağustos 2023)18 Ağustos 2023 Cuma 17:26
  • " Bizleri etkileyecek herhangi bir olumsuzluk karşısında en sert şekilde mücadele edeceğiz"18 Ağustos 2023 Cuma 17:20
  • 2 farklı üreticinin sultani üzümünde limit üstü bitki koruma ürünü saptandı18 Ağustos 2023 Cuma 17:17
  • KTÖS: Pile’de yaşanan olaylar, Dipkarpaz’da yaşanan olaylardan ayrı düşünülemez18 Ağustos 2023 Cuma 16:59
  • Pile Rum Muhtarı son olayları "kabul edilemez" olarak nitelendirdi18 Ağustos 2023 Cuma 16:46
  • Arıklı: BM’nin tavrı kabul edilemez, yol çalışmaları devam ediyor18 Ağustos 2023 Cuma 16:44
  • PEO sendikacı Mehmet Seyis'in ölümü nedeniyle üzüntüsünü paylaştı18 Ağustos 2023 Cuma 16:42
  • Pile Türk muhtarı: Tamamen insani bir yol talep ettik18 Ağustos 2023 Cuma 15:56
  • "Yol yapımı engellenmeye çalışılmıştır. BMBG’nin bu olay sırasındaki tutumu kabul edilmezdir”18 Ağustos 2023 Cuma 15:44
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti