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Mehmet Seyis: Jeneratörlü salonlar hazırlanmalı

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Dev-İş’in eski genel başkanlarından Mehmet Seyis, Sağlık Bakanlığı ve belediyelere Jeneratörlü salonlar hazırlaması gerektiğiyle ilgili çağrıda bulundu
Mehmet Seyis: Jeneratörlü salonlar hazırlanmalı

Seyis, “Uzun elektrik kesintileri olması kuvvetle muhtemeldir ve yaşamı oksijen Konsantratör bağlı olan insanların elektrik kesintileri sırasında en azından oksijen makinesini alıp buralara giderek nefes almaları sağlanmalıdır” dedi.

Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu’nun (Dev-İş) eski genel başkanı Mehmet Seyis, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Yaşanabilecek uzun elektrik kesintileri için belediyelere ve Sağlık Bakanlığı’na çağrıda bulunan Seyis, hastalar için jeneratörlü salonlar hazırlanması gerektiğini kaydetti.

Seyis, salonlara sandalyeler konulması gerektiğini, prizler arasında ise  en az  3’er metre mesafe olması gerektiğini de önerdi.

Seyis, “Bu gidişle yine uzun elektrik kesintileri olması kuvvetle muhtemeldir ve yaşamı oksijen  Konsantratörüne bağlı olan insanların elektrik kesintileri sırasında en azından oksijen makinesini alıp buralara giderek nefes almaları sağlanmalıdır. Aksi durumda hastahanelerde oluşacak yığılma tüm hastaları olumsuz etkileyecek ve belki de oksijene bağlanma noktaları yeterli olmayacaktır.

Bu arada böylesi durumlarda diyaliz makinesine, uyku apnesi cihazlarına ve benzer  cihazlara bağlı hastaların da Devlet hastahaneleri ile sağlık ocaklarına  gitmeleri yönlendirilmelidir. En azından bunu organize etmeyi becerelim.” ifadelerini kullandı.

 

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