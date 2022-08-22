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Mehmet Seyis: Sağlığımız hastane yönetimi yüzünden kötüye doğru ilerliyor

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Dev-İş eski genel başkanı Mehmet Seyis, Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde Başhekimden kaynaklı hastaların mağdur olduğunu belirterek, Sağlığımız hastane yönetimi yüzünden kötüye doğru ilerliyor" ifadelerini kullandı.
Mehmet Seyis: Sağlığımız hastane yönetimi yüzünden kötüye doğru ilerliyor

Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu’nun (Dev-İş) eski genel başkanı Mehmet Seyis, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde Başhekimden kaynaklı mağdur olan hastalara seslen Seyis, “ Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde tedavi gören hastaların, sağlık hakları için imza topladıklarını ve doktorun Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne gelmesini sağlanmasını talep ettiklerini kaydetti.

“DOKTORUMUZUN HER İKİ BÖLGE DE GÖREV YAPMAYA İTİRAZI YOK”

Seyis, doktorları olan Mustafa Akansoy’un hem Lefkoşa’da hem de görev yapma talebinin olduğunu belirterek, “Mustafa Akansoy’un hem Lefkoşa’da hem de Gazimağusa’da görev yapmaya itirazı yoktu” dedi.

Seyis, yetkilileri işaret ederek, “Yetkililer eğer hastalara hizmet vermek isteseydi, talebimiz yerine getirilebilirdi. Ama maalesef aylardır sorun hala çözülmedi” ifadelerini kullandı.

“SAĞLIĞIMIZ HASTANE YÖNETİMİ YÜZÜNDEN KÖTÜYE DOĞRU İLERLİYOR"

Mehmet Seyis, hastanenin yönetimi yüzünden kendi sağlığının ve diğer hastaların sağlığının kötüye gittiğini belirtti.

Seyis, sağlık durumuyla ilgili şu ifadelere yer verdi:

“Bu dönemde üzülerek söylüyorum ki, tedavilerimizin Gazimağusa Devlet Hastanesi yönetimi yüzünden aksatılmasından dolayı bir kısmımızın hastalıklarında kötü yönde seyirler oldu. Geriye dönüşü olmayan hastalıkları olduğundan, ilerlemeler bizde kalıcı olup, hastalıklarımızın daha da ilerlemesinin yollarını da açtı.”

Seyis, bir doktorun kendisine, “Gel talep et, seni Gazimağusa’da kendi odamda doktoruma muayane ettireyim” teklifinin geldiğini belirterek, “Bu cüretkar teklifi doktorumuza karşı yapılmış bir ayıp kabul etmem yanında, diğer hasta arkadaşlarıma da ihanet etmemi isteyen kötü bir teklif olarak görüyorum. Böyle bir teklifi ölsem kabul etmem. Herkes bunu bilmeli ki ben, yalnız kendi adıma hiçbir şey istemiyorum. Talepler yalnız benim değil, 700’ün üzerinde imzacı hasta yakını ve 50 civarında hasta içindir. Bu yolu, öyle ya da böyle ama sonuçta yola birlikte çıktıklarımız ile birlikte tamamlayacağız.”

Seyis’in açıklaması şöyle:

“Aynı programda Gazimağusa Devlet Hastanesi Başhekiminin teklifi yanında diğer söyledikleri de aslında birbirini tutmayan sözlerdi. Mesela; doktorumuzun bize Gazimağusa’da tedavi uygulamasına engel çıkaran kendisi, ama benim kendisini aramadığımdan yakınıyor. Açıkçası ben neden kendisinin aranması gerektiğini hala anlamış değilim. Ben hepimiz adına gidip Sağlık Bakanı ile görüştüm ama kendisiyle de görüşürüz  tabii.”

Seyis, hastalardan bir heyet oluşturularak, basının da davet edilebileceği şekilde gidiğ görüşülmesini belirtti.

Seyis, ilerleyen günlerde randevu isteyeceğini belirterek, “Randevusu verilmesi halinde gidip görüşeceğiz” dedi.

 

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