  • BIST 7731.2
  • Altın 1649.938
  • Dolar 27.1017
  • Euro 29.4523
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 36 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 36 °C
  • İskele 36 °C
  • İstanbul 30 °C
  • Ankara 33 °C
SON DAKİKAYaz aylarında varisten korunmak için 10 öneri

Mehmet Seyis yarın son yolculuğuna uğurlanacak

» »
Tedavi gördüğü hastanede bu sabah yaşamını yitiren DEV-İŞ'in eski başkanlarından Mehmet Seyis yarın son yolculuğuna uğurlanacak.
Mehmet Seyis yarın son yolculuğuna uğurlanacak

Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (Dev-İş) eski başkanlarından Mehmet Seyis için yarın saat 10.00'da Lefkoşa'da Dev-İş binasında anma töreni düzenlenecek. Ardından öğle namazına müteakip Mağusa Kabristanlığına defnedilecek.

Dev-İş Genel Başkanı Koral Aşam yaptığı yazılı açıklamada,  “İşçi sınıfı önderlerinden Mehmet Seyis'i maalesef kaybettik. 19 Ağustos 2023 tarihinde (Cumartesi) saat 10:00'da DEV-İŞ binasında eski başkanımıza son görevimizi yapmak için toplanacağız” dedi.

TAK muhabiri Filiz Seyis’in de babası olan Mehmet Seyis, tedavi gördüğü Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde bu sabah hayata gözlerini yumdu.

Mehmet Seyis, uzun bir süredir akciğer rahatsızlığıyla (İdiopatik Pulmoner Fibrozis) mücadele ediyordu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bilişim Sistemleri Kullanılarak Kredi Kartlarında Sahtecilik ve Sahtekarlıkla Para Temini18 Ağustos 2023 Cuma 12:13
  • 91 yaşında vefat etti18 Ağustos 2023 Cuma 12:12
  • KTOEÖS :Yaşanan Magandalığı Kınıyoruz18 Ağustos 2023 Cuma 11:54
  • Pile Yiğitler yolu yapılırken gerginlik... Pile'de neler oluyor? Taraflar ne diyor?18 Ağustos 2023 Cuma 11:47
  • DEV-İŞ, hayatını kaybeden eski başkan Mehmet Seyis için taziye mesajı yayımladı18 Ağustos 2023 Cuma 11:08
  • Pile'de BM Askerlerine saldırı ve BM araçlarına zarar verildi!18 Ağustos 2023 Cuma 10:42
  • Emek dünyasının acı günü.. Mehmet Seyis hayata gözlerini yumdu...18 Ağustos 2023 Cuma 10:33
  • KHK Başkanı Köseoğlu: Öğretmenlik sınavlarını 26-27 Ağustos ile 2-3 Eylül tarihlerinde yapmayı planlıyoruz18 Ağustos 2023 Cuma 09:18
  • "Çatalköy-Esentepe Belediyesi, Alagadi’deki Reklam Panolarını Kaldırma İşlemine Derhal Başlamalıdır!"18 Ağustos 2023 Cuma 09:05
  • Erhan Arıklı: Apostolos Andreas’ta yaşanan sözlü taciz olayının savunulacak hiçbir yanı yok18 Ağustos 2023 Cuma 08:52
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti