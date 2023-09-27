Mehmet Şimşek: Sabırlı olmalıyız

Financial Times’a konuşan Türkiye Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek seçimler sonrası yürütülen politika değişimi için “Doğru yoldayız. Sabırlı olmalıyız” açıklamasını yaptı.

Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek “ekonomiyi yeniden dengelemeyi ve iç talebi yumuşatmayı” hedeflediklerini belirterek politika değişimi süreci için sabırlı olunması gerektiğini belirtti.

Financial Times’a röportaj veren Şimşek, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni ekonomi politikalarına desteğini verdiğini belirterek “Doğru yoldayız. Güvenin geri döndüğüne dair güçlü kanıtlar var. Ancak sabırlı olmalıyız, halen zorlu bir süreçteyiz” açıklamasını yaptı.

Gelecek yılın ortalarına kadar enflasyonun “geçiş sürecinde” olacağını kaydeden Şimşek miktarsal sıkılaştırma tedbirleriyle birlikte finansal koşulların TCMB politika faizinin işaret ettiğinden daha fazla sıkı olduğunu belirtti.

Şimşek “Enflasyon beklentilerini çıpalamak için güvene ihtiyacınız var” dedi.

Şirketlerin ve bankaların dış kaynak erişimlerine de değinen Şimşek “Biz ilerleme kaydettikçe şirketlerin ve bankaların uluslararası sermaye piyasalarına erişimleri iyileşecek, bu kritik bir konu. Bu noktadan sonra işimiz daha çok kolaylaaşacak” değerlendirmesini yaptı.