Mehmet Tarım Jübile Yaptı

18. Attila Topaloğlu Anı Kupası’nda son kez hakem olarak maça çıkan Mehmet Tarım da aktif hakemlik kariyerini noktaladı.

Merhum Attila Topaloğlu’nun hakem hocalığı yaptığı yıllarda hakemliğe kazandırdığı ve 20 yıldır aktif olarak kıdemli yardımcı hakem olarak görev yapan ve birçok üst düzey karşılaşmada görev alan Mehmet Tarım Çetinkaya ile Türk Ocağı arasında bu akşam oynanan 18.Attila Topaloğlu Anı Kupası maçında son kez görev yaptı. Karşılaşmanın 10.dakikasında maçın hakemi Hüseyin Eyyuplar’ın düdüğünü çalarak maçı durdurması ile birlikte Mehmet Tarım omuzlarda sahayı terketti.

Mehmet Tarım’a merhum Attila Topaloğlu’nun oğlu Bengü Topaloğlu ve KTFHD Başkanı Niyazi Nizam bir anı plaketi ve çiçek takdim ettiler.