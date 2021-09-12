Mehmetali Güröz küfürler etti, Binboğa'da diyalog koptu iddiası!

"Üzülerek belirtmeliyim ki KOOP-Sen Başkanı bu makul teklifimizi ağıza alınmayacak küfürlerle son derece saldırgan bir tutumla karşıladı."

İşte açıklama;

Kooperatif Görevlileri Sendikası (Koop-Sen)’nın artık siyasi nedenlerle gerçekleştirdiğine iyice kani olduğumuz Karma Hayvan Yemi Harup Ürünü ve LP Gaz Üretim Pazarlama Kooperatifi (Binboğa Yem) Ltd tesislerindeki grevin sonlanması için iyi niyetle Kooperatif Şirketler Mukayyitliği’nde bir toplantı gerçekleştirdik.

Koop-Sen yetkililerine yapacağımız istihdamların tamamen yasal ve tamamen yasaların emrettiği ihtiyaçlara yanıt vermek için olduğunu anlatmaya çalıştığımız toplantıda, sendikaya grevi sonlandırıp hayvan üreticisinin mağdur edilmesine son verilmesini ve hemen akabinde görüşme yapmaya hazır olduğumuzu ilettik. Üzülerek belirtmeliyim ki KOOP-Sen Başkanı bu makul teklifimizi ağıza alınmayacak küfürlerle son derece saldırgan bir tutumla karşıladı. Bizlere Mukayyitlik yetkilileri önünde ettiği ağır küfürler karşısında çaresiz bir şekilde toplantıyı sonlandırmak ve sendika yetkilisi Mehmetali Güröz’ün saldırgan ve ağzı bozuk tavrı devam ettiği sürece de herhangi bir diyalog kapısının ne yazık ki açık olmadığını ifade etmek durumundayım.

Sayın Güröz’ün küfürlerine muhatap olan ve tanıklık eden Mukayyitlik yetkililerine ve Binboğa Yönetiminden özür dilemesi bu durumda Sayın Güroz için en erdemli hareket olacağını düşüncesindeyiz.

Vedat Timuçin Erbay

Karma Hayvan Yemi Harup Ürünü ve

LP Gaz Üretim Pazarlama Kooperatifi (Binboğa Yem) Ltd

Yönetim Kurulu Başkan Vekili