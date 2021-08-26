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Mehmetaliler Müzik Grubu, hiperrealist silikon heykelleri ve orijinal müzik aletleri ile Surlariçi Şehir Müzesinde

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Kıbrıs Türk müzik kültürünün en önemli simgelerinden Mehmetaliler Müzik Grubu, hiperrealist silikon heykelleri ve orijinal müzik aletleri ile Surlariçi Şehir Müzesinde.
Mehmetaliler Müzik Grubu, hiperrealist silikon heykelleri ve orijinal müzik aletleri ile Surlariçi Şehir Müzesinde

Surlariçi Şehir Müzesi, Kıbrıs Türk kültürünün tarihi ve kültürel hayatında iz bırakan isimlere yer verdiği hiperrealist silikon heykel koleksiyonunu genişletmeye devam ediyor. Kıbrıs Türk Toplumu ve Lefkoşa’nın müzik kültüründe çok önemli bir yeri olan Mehmetaliler Müzik Grubu üyelerinin Yakın Doğu Üniversitesi Heykel Atölyesinde yapılan hiperrealist silikon heykelleri, orjinal enstrümanları ile birlikte Surlariçi Şehir Müzesi’ndeki yerlerini aldı.

Yakın Doğu Oluşumu’nun Kasım 2020’de açılışını yaptığı Surlariçi Şehir Müzesi, bir kent müzesi olarak başta bulunduğu Lefkoşa olmak üzere KKTC’nin tarihi ve kültürel değerlerini gelecek nesillere aktarmayı hedefliyor. Müzede sergilenmeye başlayacak olan hiperrealist silikon heykeller, özellikle gençlerde Kıbrıs Türk tarihine ve kültürüne karşı merak uyandırmayı amaçlıyor.

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Surlariçi Şehir Müzesi’nde sergilenen hiperrealist silikon heykel koleksiyonunda başta Kıbrıs Türk Toplum lideri Dr. Fazıl Küçük ve KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş olmak üzere,  1964'te Türk Hava Kuvvetlerinin Kıbrıs'ta Erenköy Mücadelesinde destek için gelen ve uçağı düşürülerek insanlık dışı muamele ile şehit edilen Türk havacılığının simge ismi hava pilot yüzbaşı Cengiz Topel, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı’nın ilk gününde şehit edilen Hava Pilot Binbaşı Fehmi Ercan yer alıyor. Koleksiyonda ayrıca Kıbrıs Türk Gölge oyunun önemli bir simgesi olan Mehmet Ertuğ, halk ozanlığı ve meddahlığı ile önemli bir geleneğin Kıbrıs'taki en büyük temsilcisi olan Aynalı, Kıbrıs Türk müziğinde önemli bir yeri olan Ahmet Becerikli ve Mehmetaliler Müzik Grubu üyeleri de yer alıyor. Osmanlı Devleti’nin Kıbrıs'ı fethinin 450’inci yıl dönümü şerefine hazırlanan hiperrealist silikon Yeniçeri heykelleri de geçtiğimiz günlerde Surlariçi Şehir Müzesinde sergilenmeye başlandı.

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Prof. Dr. Ali Efdal Özkul: "Surlariçi Şehir Müzesi’nde sergilenen hiperrealist silikon heykellerle KKTC’nin tarihi ve kültürel değerlerini gelecek nesillere aktarmayı hedefliyoruz.”

Yakın Doğu Oluşumu Müzeler Daire Başkanı Prof. Dr. Ali Efdal Özkul, Kıbrıs tarihinin ve kültürünün önemli simgeleri arasında yer alan pek çok ismin yer aldığı silikon heykel koleksiyonunun, Kıbrıs Türk Toplumu ve Lefkoşa’nın müzik kültüründe çok önemli bir yeri olan Mehmetaliler Müzik Grubu üyelerinin heykelleriyle büyüdüğünü söyledi. Prof. Dr. Özkul, Günsel Ailesi ve Yakın Doğu Üniversitesi’nin girişimleriyle kurulan Surlariçi Şehir Müzesi’nin en önemli misyonlarından birinin Lefkoşa kent kültürünü ve Kıbrıs Türk Toplumunun kültürel değerlerini korumak ve geleceğe aktarmak olduğunu ifade ederek “Kıbrıs’ın tarihinde ve kültüründe iz bırakmış şahsiyetlerin, geleceğe sadece destansı hikayeleri ile değil gerçekçi heykelleri ile de kalmasını sağlamak istiyoruz” dedi.

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