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Mehmetçik Bafra Halk Plajı’nda pis su denize taştı.. Tam bir rezalet!

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Mehmetçik Bafra Halk Plajı’nda pis su denize taştı.. Tam bir rezalet!
Mehmetçik Bafra Halk Plajı’nda pis su denize taştı.. Tam bir rezalet!

Bafra Halk Plajı’nın yanında bulunan pis su arıtmadan taşan sular dün neredeyse insanların üzerine taştı.

Pis su arıtmadan gelen suların denize taşması ile vatandaşlar bölgeyi terk etmek zorunda kaldı.

Mehmetçik Belediyesi’nin konuyla ilgili plajı kapatmak yerine pis suların denizle buluşma noktasına set çekmesi ciddi eleştirilere neden oldu.

Hijyen açısından ciddi bir tehlike yaşayan plajın halen daha kapatılmaması ise ciddi bir sorun olarak ortada duruyor.

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