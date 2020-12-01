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Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli: “Su taşkını kontrol altında, olası bir taşkına karşı önlemler alındı”

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Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli, şiddetli yağış nedeniyle anayolda oluşan su taşkınını hakkında açıklama yaparak taşkının kontrol altında olduğunu ve gerekli önlemlerin alındığını belirtti.
Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli: “Su taşkını kontrol altında, olası bir taşkına karşı önlemler alındı”

Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli, BRT ekranlarında yayınlanan ‘Manşet+’ adlı programa telefon bağlantısı ile katılarak, Karpaz bölgesinde şiddetli yağış ile anayolda oluşan su taşkını hakkında açıklama yaptı.

Sarıçizmeli, su taşkınının kontrol altında olduğunu dile getirerek geçişlerin polis kontrolü ile sağlandığını ve birikintinin denize ulaşmasını beklemekten başka bir çarenin olmadığını belirtti.

Sabah saat 07.30 civarında herhangi bir şeyin olmadığını su birikintisinin 15 dakika içerisinde oluştuğunu ifade eden Sarıçizmeli, “İş makinelerimiz de olası bir taşkına karşı bölgede, önlemlerimizi aldık bekliyoruz…  Çok ciddi bir sorun yok şu anda” dedi.

Mehmetçik Belediyesi Başkanı Sarıçizmeli, ev veya iş yerlerinde bir zarar meydana gelmediğini fakat gün içerisinde bahsi geçen su taşkınının artma ihtimalinin yüksek olduğuna dikkat çekti.

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