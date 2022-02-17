Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli'nin test sonucu pozitif

Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli covid19'a yakalandı. Sarıçizmeli sosyal medyadan yaptığı paylaşımda sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.
Sarıçizmeli'nin paylaşımı şöyle:
“Günaydın arkadaşlar. Dün yaptırdığım PCR test sonucum pozitif olarak gelmiştir. Küçük oğlum, ve eşimden sonra ben de virüsle tanışmış oldum. Sağlık durumumuz gayet iyi. Bu gün bileklik takıp 7 gün boyunca evde olacağım. Bana istediğiniz zaman ulaşabilirsiniz. Sevgiyle kalın…”
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