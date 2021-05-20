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Mehmetçik Belediye Başkanı'ndan ''Köpekler Ezilerek Öldürüldü'' İddiasına Yanıt

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Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı
Mehmetçik Belediye Başkanı'ndan ''Köpekler Ezilerek Öldürüldü'' İddiasına Yanıt

Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı.

Sarıçizmeli köpeklerin zehirlenmediğini,ezilmediğini söyleyerek birinin uyutulduğunu birinin yavrularıyla beraber çöplük araziye bırakıldığını söyledi.

Açıklama şu şekilde:

18.05.2021 tarihinde belediye hudutlarımız içerisinde yaşanan ‘köpek olayı’ ile ilgili bir

açıklama ihtiyacı yapmam gerekliliği doğmuştur.

Söz konusu tarihte bir vatandaşımızın ikinci kez kümesine köpekler girmiş ve 50 civarı tavuğu telef etmiştir. Kümes içerisinde bulunan iki köpek belediye ekiplerimiz tarafından alınmış ve Ziyamet Veteriner Dairesi’ne götürülmüştür. Köpeklerin erkek olanı veteriner hekim tarafından uyutulmuş, dişi olan yavruları ile birlikte Mehmetçik dışındaki çöplük araziye bırakılmıştır. Bazı sosyal medya hesaplarında spekülatif amaçlı yayılan, köpeklerin boğularak ya da araçla ezilerek öldürüldüğü iddiaları hem üzücü hem de gerçeklerle bağdaşmamaktadır.

Mehmetçik Belediyesi çevreye ve tüm canlılara son derece önem veren bir belediyedir. Belediyemiz yıllardır kimyasal mücadele yöntemlerini kullanmamakta, canlıların kurtarılması ve rehabilitasyonunda bir çok çevre ve yaban hayatı kuruluşu ile yakın iş birliği yapmaktadır. Kendimin doğa ve hayvan sevgisini burdan anlatmama ihtiyaç bile hissetmiyorum. İlgi duyanlar sosyal medya aracılığı ile yaptığım paylaşımlara bakabilir.

Sokak kedi ve köpekleri ülkemizin ve çevrenin çok önemli bir sorunu. Bunların rehabilite edilip sahiplendirilmesi için çalışmamız gerekmektedir. Ben kişi olarak bir çok sokak hayvanını sahiplendim, yaban hayvanını da kurtararak ilgili sivil toplum kuruluşlarına teslim ettim. Bunun daha da yaygınlaşması, insanların çok daha duyarlı olmaları için mücadele edilmesi gerektiğini de ifade etmek istiyorum. Eksikliklerimiz, yanlışlarımız var mı? Elbette ki vardır. Ancak bunları bir birimize küfür ederek aşmamız olanaksızdır. Bu vesile ile benle veya belediyem ile iş birliği yapmak isteyen, katkı koymak isteyen tüm kişi ve sivil toplum kuruluşununu bizimle temas etmeye çağırır, elimizden gelen tüm gayreti göstermeye hazır olduğumuzu belirtmek isterim. Sevgiyle kalın...

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