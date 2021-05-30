  • BIST 1.422
  • Altın 523,818
  • Dolar 8,5610
  • Euro 10,4294
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKATufan Erhürman: “Hem her şeye zam yapılsın, hem de bu zamlar hayat pahalılığına yansımasın!”

Mehmetçik Belediyesi Bafra Halk Plajı, engelli şezlonglarıyla hizmette

» »
Bafra Halk Plajı, bu sezondan itibaren engelli bireylerin de kullanımı için alınan iki özel şezlongla engelli dostu plaj olarak hizmete açıldı.
Mehmetçik Belediyesi Bafra Halk Plajı, engelli şezlonglarıyla hizmette

Mehmetçik Belediyesi sınırları içinde bulunan ve belediye tarafından çalıştırılan plajda, 450 şezlong bulunuyor.

Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli, plaja gelmek isteyen engelli bireyler için iki özel şezlong alarak gerekli düzenlemeyi yaptıklarını söyledi. Sarıçizmeli, Bafra Halk Plajı’nın adadaki engelli şezlongu bulunan ilk plaj olduğunu ve engelli bireylerin plajdan ücretsiz yararlanabileceğini ifade etti.

Plajda bu yıl restoranın hizmete konulmadığını ancak büfeden fast-food yiyecekler ve her tür içeceğin alınabileceğini kaydeden Sarıçizmeli, plajın haftanın her günü 09.00’dan itibaren açık olduğunu söyledi.

Giriş ücreti olmayan plajda şezlong için 6 TL ücret alındığını kaydeden Sarıçizmeli, adanın en güzel plajlarından biri olan Bafra’da deniz suyu analizlerini düzenli yaptırdıklarını ve suyun temiz olduğunu da vurguladı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İskele Kalecik'te kaza, 1 yaralı24 Mayıs 2021 Pazartesi 19:53
  • Karpaz'da kazada 1 kişi ağır yaralandı23 Mayıs 2021 Pazar 17:17
  • Ataoğlu: Karpaz’da çöplerimizi doğaya bırakarak kaçtık23 Mayıs 2021 Pazar 11:59
  • İskele Ötüken’de uyuşturucu… 1 tutuklu23 Mayıs 2021 Pazar 08:30
  • O yolun bir bölümü kapatılacak22 Mayıs 2021 Cumartesi 13:05
  • İskele’deki Tören Atatürk Anıtı Önünde Düzenlendi19 Mayıs 2021 Çarşamba 13:09
  • Telefon ve internet hizmeti kesilecek!18 Mayıs 2021 Salı 22:01
  • İBT, Bayrama Özel Şarkı ve Şiir Gecesi Düzenledi18 Mayıs 2021 Salı 09:33
  • İskele Belediye Başkanı Sadıkoğlu, Hemşirelerin Gününü Kutladı12 Mayıs 2021 Çarşamba 15:12
  • Asım: Büyükkonuk Belediye Başkanı duyarsızlığından TİS imzalanamadı, işçiler kadroya alınamadı12 Mayıs 2021 Çarşamba 11:51
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti