Mehmetçik Belediyesi, Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne bağışta bulundu

Mehmetçik Belediyesi, Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne 20 kanser hastasının ilaçlarının temin edilmesi için 10 bin Türk Lirası bağışta bulundu.

Mehmetçik Belediyesi, Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne 20 kanser hastasının ilaçlarının temin edilmesi için 10 bin Türk Lirası bağışta bulundu.

Dernekten yapılan açıklamaya göre Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail, Mehmetçik Belediyesi’nin “büyük bir duyarlılık” göstererek, yeni yıl arifesinde Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne 10 bin TL bağışta bulunduğunu bildirdi.

Kocaismail, “Ekonomik sıkıntıların yaşandığı, belediyelerin hizmetlerini sürdürmekte zorlandığı bu dönemde bile, yeni yıl arifesinde, hastalarımızı unutmayarak 20 hastamızın ilaç parasını sağlayan Mehmetçik Belediyesi Başkan ve Meclis Üyelerine, hizmet alan her bir kanser hastası adına sonsuz teşekkür eder, sağlık bereketinde bir hayat ve çalışmalarında başarılar dileriz” dedi.

Açıklamada, Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli’nin, Kanser Hastalarına Yardım Derneği’nin çalışmalarını takdirle izlediklerini ve derneğe desteklerinin devam edeceğini ifade ettiği kaydedildi.