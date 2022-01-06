  • BIST 2.014,90
  • Altın 779.57508
  • Dolar 13.6209
  • Euro 15.4098
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKAErsin Tatar: “Türkiye, Azerbaycan ve KKTC her koşulda bir bütün olacaktır”

Mehmetçik Belediyesi, Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne bağışta bulundu

» »
Mehmetçik Belediyesi, Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne 20 kanser hastasının ilaçlarının temin edilmesi için 10 bin Türk Lirası bağışta bulundu.
Mehmetçik Belediyesi, Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne bağışta bulundu

Mehmetçik Belediyesi, Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne 20 kanser hastasının ilaçlarının temin edilmesi için 10 bin Türk Lirası bağışta bulundu.

Dernekten yapılan açıklamaya göre Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail, Mehmetçik Belediyesi’nin “büyük bir duyarlılık” göstererek, yeni yıl arifesinde Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne 10 bin TL bağışta bulunduğunu bildirdi.

Kocaismail, “Ekonomik sıkıntıların yaşandığı, belediyelerin hizmetlerini sürdürmekte zorlandığı bu dönemde bile, yeni yıl arifesinde, hastalarımızı unutmayarak 20 hastamızın ilaç parasını sağlayan Mehmetçik Belediyesi Başkan ve Meclis Üyelerine, hizmet alan her bir kanser hastası adına sonsuz teşekkür eder, sağlık bereketinde bir hayat ve çalışmalarında başarılar dileriz” dedi.

Açıklamada, Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli’nin, Kanser Hastalarına Yardım Derneği’nin çalışmalarını takdirle izlediklerini ve derneğe desteklerinin devam edeceğini ifade ettiği kaydedildi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Macron’un “Aşısını yaptırmayanların canını sıkmak istiyorum” açıklamasına Meclis’ten tepki06 Ocak 2022 Perşembe 11:39
  • Almanya’dan Rusya açıklaması: Bedeli olur06 Ocak 2022 Perşembe 11:09
  • Dolar kuru 13,8752 TL’yi aştı06 Ocak 2022 Perşembe 10:42
  • Taner Ulutaş'tan sahibine mesajlar!06 Ocak 2022 Perşembe 09:59
  • Papa Francis: Çocuk yerine evcil hayvan bakmak bencillik06 Ocak 2022 Perşembe 09:49
  • Döviz Güne Nasıl Başladı?06 Ocak 2022 Perşembe 09:40
  • Detay Gazetesi Bugün Ne Manşet Attı? 6 OCak 202206 Ocak 2022 Perşembe 09:35
  • Sağanak yağmur bekleniyor!06 Ocak 2022 Perşembe 09:34
  • Hasan Cambazoğlu boğularak yaşamını yitirdi!06 Ocak 2022 Perşembe 08:43
  • Ersin Tatar: “Türkiye, Azerbaycan ve KKTC her koşulda bir bütün olacaktır”05 Ocak 2022 Çarşamba 21:15
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti