Mehmetçik Belediyesi Minibüsüne de el konuldu! Sarıçizmeli tepki gösterdi!

İşte açıklama;

Lefkoşaya gelmek için yola çıkan belediyemize ait minibüse ‘taşıma izni’ olmadığı gerekçesiyle polis tarafından el konuldu. Belediye araçları ticari araçlar değildir. Yıllardır yaşlılarımızı, öğrencilerimizi, sporcularımızı ve ihtiyaç duyan tüm kurumları taşıyan araçlarımıza bu gerekçeyle el konulması tam bir rezalettir, korkudur, art niyettir.

Bunun bedeli ağır olacak, bu böyle biline…