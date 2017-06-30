Mehmetçik Belediyesi organik tarım alanında pilot bölge oldu

Mehmetçik beldesini organik tarım için pilot bölge yapan protokol Mehmetçik Belediyesi ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı arasında imzalandı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli, Mehmetçik beldesinde organik bitkisel ve hayvansal üretimin daha bilimsel yapılabilmesi için olanaklar sağlayan işbirliği protokolü imzaladı.

SARIÇİZMELİ

Mehmetçik’te yer alan imza töreni öncesinde konuşan Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli, 2 yıl önce hizmete açılan Zeka Bey Tohum Merkezi ile hem sağlıklı üretim yapılmasını hem de ata tohumlarını yeniden üretime katmayı hedeflediklerini, bunun bölgedeki tarımsal faaliyetleri tekrardan arttırmasını beklediklerini kaydetti.

Organik tarım için pilot bölge olduklarını söyleyen ve projenin başka bölgelerde de uygulanması temennisinde bulunan Sarıçizmeli, “ Bu işi daha profesyonel anlamda daha bilimsel alana taşımak için tarım bakanlığı ile işbirliğine girdik” dedi

ÇAVUŞOĞLU: “İSTENİLEN NOKTADA DEĞİLİZ”

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, organik ürünlere rağbetin günden düne arttığını ancak ülkede organik tarım konusunda istenilen noktada olmadıklarını, vatandaşların organik ürünleri bulmakta zorluk yaşadığını bu nedenle fiyatların da biraz yüksek tutulduğunu belirtti.

Organik tarımı yaygınlaştırmak için ilk adım olarak pazar yerlerinin oluşturulması gerektiğini, organik ürün satışı yapacak işyeri açılması için katkı sağladıklarını belirten Çavuşoğlu, Mehmetçik bölgesinin gerek insanları gerekse toprakları bakımından organik tarıma uygun olduğunu gözlemlediklerini kaydetti.

Siyasi görüş farklılıkları nedeniyle Mehmetçik beldesinin kalkınmasına engel olacak şekilde davranmalarının söz konusu olmadığını kaydeden Çavuşoğlu, Mehmetçik Belediye Başkanı ile sağlıklı ve güzel bir işbirliği içerisinde olduklarını söyledi.

Organik tarım konusundan Mehmetçik belediyesine her türlü desteği vermeye devam edeceklerini de belirtti.

İmza törenin ardından Bakanlık tarafından Belediye’ye verilen organik tarım için uygun 17 bin Türk Lirası değerindeki ilaçlar üreticilere tanıtıldı.