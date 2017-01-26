Mehmetçik Belediyesi Slowfood üyesi ilan edildi!

Mehmetçik Belediyesi bünyesinde yapılan çalışmalar sonucunda Mehmetçik (Galatya) Slowfood Convinium Slowfood Genel Merkezi tarafından onaylanarak Slowfood üyesi ilan edildi.

Mehmetçik Belediyesi haziran 2016 Cittaslow üyeliğinin ardından Slowfood üyeliği ile çalışmalarına hızlı bir ivme kazandırdı. Slowfood üyeliği ile birlikte Galatya’ nın geleneksel ve yerel yemek kültürünün korunması, ön plana çıkartılması hedefleniyor.

Ülkenin ilk ve tek tohum merkezini oluşturan Mehmetcik Belediyesi, Zeka Bey Tohum Merkezi ile yürüttüğü çalışmalar Mehmetçik’ in Slowfood ilan edilmesinde büyük bir katkı sağlarken Çayırova da temelleri atılan Pazar Yerinin de ülkenin ilk tescilli Earth Marketi olması için Slowfood genel merkezi ile istişare halinde çalışılmaya devam ediliyor.