 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 83.380
  • Altın 147,893
  • Dolar 3,8572
  • Euro 4,1330
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 11 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 1 °C
  • Ankara -2 °C
SON DAKİKAAnkara'da polise otomatik silahlarla ateş açıldı

Mehmetçik Belediyesi Slowfood üyesi ilan edildi!

»
Mehmetçik Belediyesi Slowfood üyesi ilan edildi!
Mehmetçik Belediyesi bünyesinde yapılan çalışmalar sonucunda Mehmetçik (Galatya) Slowfood Convinium Slowfood Genel Merkezi tarafından onaylanarak Slowfood üyesi ilan edildi.

Mehmetçik Belediyesi haziran 2016 Cittaslow üyeliğinin ardından Slowfood üyeliği ile çalışmalarına hızlı bir ivme kazandırdı. Slowfood üyeliği ile birlikte Galatya’ nın geleneksel ve yerel yemek kültürünün korunması, ön plana çıkartılması hedefleniyor.

Ülkenin ilk ve tek tohum merkezini oluşturan Mehmetcik Belediyesi, Zeka Bey Tohum Merkezi ile yürüttüğü çalışmalar Mehmetçik’ in Slowfood ilan edilmesinde büyük bir katkı sağlarken Çayırova da temelleri atılan Pazar Yerinin de ülkenin ilk tescilli Earth Marketi olması için Slowfood genel merkezi ile istişare halinde çalışılmaya devam ediliyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Taşcı’nın Kıbrıs Türk Toplumunda Avcılık- Atıcılık Kitabı için imza gecesi düzenlendi25 Ocak 2017 Çarşamba 15:20
  • DAÜ SEM Ada Işığı Çocuk Korosu’ndan koro atölyesi25 Ocak 2017 Çarşamba 14:18
  • Kıbrıs Türk halk türküleri ve havaları Öznur tarafınca kitaplaştırıldı25 Ocak 2017 Çarşamba 12:24
  • SAYTEV Yedikonuk, Büyükkonuk ve Yeni Erenköy İlkokullarında kütüphane oluşturuyor25 Ocak 2017 Çarşamba 12:15
  • 89. Oscar Ödülleri’nin adayları kimler, hangi filmler?25 Ocak 2017 Çarşamba 10:30
  • Luke Skywalker geri dönüyor!24 Ocak 2017 Salı 17:46
  • “Gönlümüzdeki Şarkılar” Engelsiz Yaşam Evi yararına söylendi24 Ocak 2017 Salı 13:11
  • Cumhurbaşkanı Vekili Siber, Seramikçiler Derneği sergisinin açılışına katıldı24 Ocak 2017 Salı 10:41
  • KIFSAD, Trodos ve civarını gezdi24 Ocak 2017 Salı 10:02
  • Engelsiz Yaşam Evi yararına konser23 Ocak 2017 Pazartesi 15:48
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti