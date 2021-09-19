  • BIST 1.419,430
  • Altın 487,78
  • Dolar 8,6130
  • Euro 10,0900
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKAÇocuklarda Dikkat Dağınıklığı ve Asabiyete Dikkat !

Mehmetçik Belediyesi'nde pozitif vaka!

» »
Mehmetçik Belediyesi'nde pozitif vaka!
Mehmetçik Belediyesi'nde pozitif vaka!

Mehmetçik Belediyesi'nde pozitif vaka!

Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli açıklama yaptı.

İşe açıklama;

Değerli arkadaşlar,

2 Belediye çalışanımızın Covid-19 pozitif olmasından dolayı belediye binamızı tedbir amaçlı 20-24 Eylül tarihleri aradında kısmen kapatıyoruz. Veznemiz 09:00-13:00 arası hizmet verecektir. Diğer birimlerimiz rutin hizmetlerine devam edecektir. Antijen testlerimiz de daha önce belirtildiği şekilde gerçekleştirilecektir.

Halkla İlişkiler birimimizin telefonları açık ve ihtiyaçlarınıza cevap verecek şekilde düzenlenmiştir. Benim telefonum da her zaman olduğu gibi 24 saat açık olacaktır.

Anlayışınız için şimdiden teşekkür eder, sağlıklı günler dilerim…

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çevre Koruma Dairesi: Yenierenköy Belediyesi Halk Plajı’na petrol kalıntısı vurduğu iddiası doğru değil04 Eylül 2021 Cumartesi 12:20
  • İskele Evkaf Türk Maarif Koleji’nin açılış töreni dün gerçekleştirildi04 Eylül 2021 Cumartesi 12:09
  • Karpaz'da denize girilebilir mi? Çevre Dairesi açıklama yapacak mı?02 Eylül 2021 Perşembe 10:32
  • Karpaz'ı tehdit eden fuel oil deniz dibine çöktü01 Eylül 2021 Çarşamba 09:27
  • İskele'de sahili işgal ettiler! Ne kaymakamlık ne belediye müdahale etmiyor!28 Ağustos 2021 Cumartesi 15:55
  • 30 Kişi ve 1 İş Yeri Hakkında Yasal İşlem Başlatıldı28 Ağustos 2021 Cumartesi 10:46
  • İskele Esnaf ve Zanaatkârlar Birliği’nden Zamlara Tepki26 Ağustos 2021 Perşembe 16:49
  • Sarıçizmeli, imar planı istiyoruz24 Ağustos 2021 Salı 18:46
  • Karpaz'da Vahim Zarar, Ciddi Darp Ve İtale-İ Lisan22 Ağustos 2021 Pazar 09:54
  • Tatar "Bazı" Yenierenköylülerle Kahvaltıda Bir Araya Geldi21 Ağustos 2021 Cumartesi 20:31
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti