Mehmetçik Belediyesi'nde pozitif vaka!

Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli açıklama yaptı.

İşe açıklama;

Değerli arkadaşlar,

2 Belediye çalışanımızın Covid-19 pozitif olmasından dolayı belediye binamızı tedbir amaçlı 20-24 Eylül tarihleri aradında kısmen kapatıyoruz. Veznemiz 09:00-13:00 arası hizmet verecektir. Diğer birimlerimiz rutin hizmetlerine devam edecektir. Antijen testlerimiz de daha önce belirtildiği şekilde gerçekleştirilecektir.

Halkla İlişkiler birimimizin telefonları açık ve ihtiyaçlarınıza cevap verecek şekilde düzenlenmiştir. Benim telefonum da her zaman olduğu gibi 24 saat açık olacaktır.

Anlayışınız için şimdiden teşekkür eder, sağlıklı günler dilerim…