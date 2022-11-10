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Mehmetçik Belediyesi’nin yaptırdığı Kumyalı Şehit Süleyman Gül Stadyumu 15 Kasım’da hizmete giriyor

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Mehmetçik Belediyesi’nin yaptırdığı Kumyalı Şehit Süleyman Gül Stadyumu 15 Kasım’da hizmete giriyor
Mehmetçik Belediyesi’nin yaptırdığı Kumyalı Şehit Süleyman Gül Stadyumu 15 Kasım’da hizmete giriyor

Mehmetçik Belediyesi’nin yaptırdığı Kumyalı Şehit Süleyman Gül Stadyumu 15 Kasım’da hizmete giriyor

Mehmetçik Belediyesi’nin yaptırdığı Kumyalı Şehit Süleyman Gül Stadyumu, 15 Kasım Salı günü düzenlenecek törenle hizmete açılıyor.

Uzun yıllardır kullanılan Kumyalı’daki toprak saha, Mehmetçik Belediyesi’nin öz kaynaklarıyla yenilenerek zemin çim olarak düzenlendi.

1974 kayıp şehitlerinden Süleyman Gül’ün adını taşıyan stadyum, Gül’ün annesi Şerife Gül tarafından açılacak.

Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli’nin verdiği bilgiye göre, yapımına 2018 yılında başlanan Kumyalı Şehit Süleyman Gül Stadyumu için bugüne kadar yaklaşık 3 milyon TL harcandı.

Altyapısı ve çimlendirmesi tamamlanarak bölge gençlerinin ve halkının hizmetine girecek çağdaş bir stadyum yaptıklarını söyleyen Sarıçizmeli, Spor Dairesi’nden veya devletin herhangi bir kurumundan hiçbir yardım görmediklerini, stadyumun, tamamen belediyenin öz kaynaklarıyla yapıldığını söyledi.

Sarıçizmeli, 15 Kasım Salı günü saat 13.00’te çocuklar, gençler ve masterler karşılaşmaları oynanacak stadyumun açılışının, stadyumun adını taşıyan şehidin annesi Şerife Gül tarafından saat 16.00’da yapılacağını belirterek, bölge halkını açılışa davet etti.

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