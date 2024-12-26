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Mehmetçik-Büyükkonuk Belediyesi, şehitleri andı

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Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi, 21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası kapsamında Çayırova köy şehitliğinde düzenlenen anma programına katıldı.
Mehmetçik-Büyükkonuk Belediyesi, şehitleri andı

 Programa, Belediye Başkanı Dr. Fatma Çimen Tuğlu, vatandaşlar, Çayırova İlkokulu okul yönetimi ve öğrencileri katılım gösterdi.

Anma programında konuşma yapan Tuğlu, şehitlerin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesindeki katkılarına vurgu yaparak, “Bu topraklarda barış ve huzur içinde yaşayabiliyorsak, bunu aziz şehitlerimize borçluyuz. Onların fedakarlıkları, bizler için hem bir rehber hem de bir sorumluluktur. Onların emanetine sahip çıkmak ve bu mirası gelecek nesillere aktarmak en önemli görevimizdir” dedi.

Mehmetçik-Büyükkonuk Belediyesi olarak, milli mücadele kahramanlarını her zaman rahmet ve minnetle anmaya devam edeceklerini belirten Başkan Tuğlu, bu tür anlamlı etkinliklerin toplumsal dayanışmayı ve birlik duygusunu pekiştirdiğini kaydetti.

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