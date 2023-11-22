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Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi yaşlılarımızın yanında

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Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi, Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği ile işbirliği  protokolü imzaladı.
Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi yaşlılarımızın yanında

 Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi, Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği ile işbirliği  protokolü imzaladı.

 

Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi, Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği ile protokol imzaladı. Mehmetçik Büyükkonuk Belediye Başkanı Dr. Fatma Çimen Tuğlu, Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği Başkanı Hatice Jenkins belediyelerden yaşlılara yönelik hizmetler talep eden protokolü imzaladı. İmza töreninde Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği Asbaşkanı Semra Erel de hazır bulundu. Mehmetçik Büyükkonuk Belediye Başkanı Dr. Fatma Çimen Tuğlu, yaptığı açıklamada her türlü desteğe hazır olduklarını vurguladı.

 

Protokolde yer alan maddeler ise şu şekilde sıralandı: 

1.         Bakımevlerinde kalan ve kronik hastalığı olan yaşlılarımızın ilaçlarını, belediyelerin devlet hastanesi yönetimi ile işbirliği içinde temin edip bakımevlerine teslim etmesi,

2.         Yaşlıların hastanelerde uzun süre bekletilmeden, sağlık hizmetlerine erişimlerini kolaylaştırmak için 65 yaş üstü kişilere hastane ve kliniklerde öncelik verilmesini sağlayacak girişimler yapılması,

3.         Belediyelerin ihtiyaçlı yaşlı bireyler için evden hastaneye, hastaneden eve ulaşım sağlaması,

4.         Yaşlılar için yılda birkaç kez adanın değişik bölgelerine otobüsler ile geziler düzenlenmesi,

5.         65 yaş üstü kişilere, toplu taşıma, restoran, tiyatro, sinema gibi yerlerde indirim uygulanması için girişimlerin yapılması,

6.         Yaşlılarımız için tehlike arz etmeyen yaşlı dostu şehirler ve köyler oluşturulması,

Kaldırımlarında delikleri çukurları olmayan, yaşlılar için tehlike arz etmeyen kaldırım, kavşak ve yolların yapılması, şehir içindeki tüm yol ve sokakların aydınlatılması

Yaşanan evler, binalar, kaldırım, sokak, meydan ilişkisi tekerlekli iskemle için sorun arz etmeyecek şekilde ve erişilebilir olması

7.         Aktif yaşlanmayı teşvik etmek için gündüz bakımevleri ve sosyal tesisler açarak, yaşlıların kendi akranları ile buluşup sosyalleşmesine imkan yaratılması,

8.         Belediye meclisinde yaşlılar ile ilgili görüşülecek konularda yaşlıları temsilen Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği’nden bir temsilcinin bulunması,

 

9.         Yaşlı bakımevlerine su, aydınlatma, temizlik ve sağlık ücretinde indirim uygulanması.

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