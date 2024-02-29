Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi’nden EVKAF’a ziyaret

Mehmetçik Büyükkonuk Belediye Başkanı Dr. Fatma Çimen Tuğlu ile beraberindeki heyet, Kıbrıs Vakıflar İdaresi (EVKAF) Genel Müdürü Prof. Dr. Mustafa Tümer’i makamında ziyaret etti.
Ziyarette, bölgedeki camiler ve tarihi yapıların son durumu hakkında istişarede bulunulurken, EVKAF ve Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi işbirliği ile bölgeye ve bölge halkına katkı sağlayacak yeni projelere de yer verildi.
Ziyarette sosyal faaliyetlere önem veren Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi’nin, EVKAF çatısı altında faaliyet gösteren İyilik Gönüllüleri ile birlikte yürüttüğü çalışmaların günden güne arttığı belirtildi.
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