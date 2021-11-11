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Mehmetçik çorak tepeleri fidanla buluşturdu

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Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla 81 ilin çorak tepelerine binlerce fidan dikildi. Erzurum'da fidan dikimi için seferber olan Mehmetçik, yüzlerce fidanı toprakla buluşturdu. Mehmetçiğe çocukların yardım ettiği anlar renkli görüntüler oluşturdu.
Mehmetçik çorak tepeleri fidanla buluşturdu

11 Kasım, 2019 yılında geleceğe nefes olmak için Milli Ağaçlandırma Günü ilan edildi. İki yıl boyunca milyonlarca fidan toprakla buluştu.

2020 yılında "Geleceğe Nefes" projesi uluslararası alana da yayıldı. 3 kıtada 28 ülkede aynı anda 50 bin fidan dikildi. Türkiye'de de bu sayı 4 buçuk milyonu buldu.

452 bin 23 fidan toprakla buluştu

Çalışmalar her yıl daha da genişledi. 2020'nin 11 Kasım'ı da yeni bir rekora sahne oldu.

452 bin 23 fidan toprakla buluştu. Böylelikle bitkiler ile oluşturulmuş en büyük mozaik resim alanında da Guinnes rekoru elde edildi.

Mehmetçik çorak alanlara fidan dikti

Bugün de 81 ilin çorak tepelerine binlerce fidan dikildi.

Erzurum'da Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda ülke genelinde gerçekleştirilen "Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes" kampanyası kapsamında, fidan dikim etkinliği düzenlendi.

Etkinliğe katılan Mehmetçikler, fidan dikerek kampanyaya destek oldu.

Mehmetçiğe çocukların yardım ettiği anlar renkli görüntüler oluşturdu. 

Hedef, 2023 yılına kadar 7 milyar fidanı toprak ile buluşturmak. Türkiye'ye yeni ormanlar kazandırmak.

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