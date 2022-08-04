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Mehmetçik Festivali'ne muhteşem açılış, yoğun ilgi...

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'' 60. MEHMETÇİK ÜZÜM FESTİVALİ GÖRKEMLİ BİR AÇILIŞLA BAŞLADI ''
Mehmetçik Festivali'ne muhteşem açılış, yoğun ilgi...

Adamızın en eski Festivallerinden 60. Mehmetçik Üzüm Festivali Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve üst düzey katılım ile görkemli bir açılışla başladı.

5 gün boyunca sürecek Festivalde çeşitli Kültürel etkinlikler düzenlenerek Üzüm ve üzüm ürünleri ziyaretçiler ile buluşacak.

Festival Programı kapsamında birçok etkinlik, birçok konser ve yerel ürünlerin olduğu Mehmet Tayyareci üzüm sokağı ziyaretçilere eşlik edecek.

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Festival 07 Ağustos Pazar günü, Türkiye’ nin önde gelen ses sanatçılarından Edip Akbayram konseri ile son bulacak.

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