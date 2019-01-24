  • BIST 101.383
  • Altın 217,066
  • Dolar 5,2693
  • Euro 5,9768
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAÜnlü oyuncudan kötü haber geldi

Mehmetçik Halk Plajı için kiralanma kararı alındı

» »
Mehmetçik Halk Plajı için kiralanma kararı alındı. Mehmetçik Belediye Meclisi üyeleri zarar ettiği öne sürülen Mehmetçik Halk Plajı ile ilgili olarak, bir red oyuna karşılık evet oyları ile kiralama kararı aldı.
Mehmetçik Halk Plajı için kiralanma kararı alındı

Mehmeçik Belediyesi Halk Plajı, Mehmetçik Belediyesi Meclis Üyelerinin aldığı karar sonrasında kiralanacak. Geçtiğimiz günlerde toplanan Mehmetçik Belediye Meclisi üyeleri zarar ettiği öne sürülen Mehmetçik Halk Plajı ile ilgili olarak, bir red oyuna karşılık evet oyları ile kiralama kararı aldı.

Özel  HABER

Mehmetçik Belediyesi Meclisinde CTP’den 4, UBP’den 3 ve HP’den de 1 üye bulunuyor. CTP’li üyelerin yanı sıra UBP’li üyeler evet oyu verirken, tek red oyu HP’den geldi. UBP’li 3 Meclis üyesinden birisi evet oyu verirken, bir tanesi çekimser kaldı. Bir Meclis üyesi ile toplantıya katılmadı.

Mehmetçik Belediye Halk Plajının zarar etmesinin, denetimsizlikten kaynaklandığı öne sürülürken, yıllarca hatanın nerede olduğunun belirlenmesi için gerekli tetkik ve incelemenin yapılmamasından zararın büyüdüğü öne sürüldü.

Mehmetçik Belediyesi Meclis Üyelerinin aldığı karar sonrasında ihaleye gidileceği ve kiralama işlemine ihale komisyonun karar vereceği öğrenildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Karpaz'ın zeytin yağı TAŞ DEĞİRMENİ görücüye çıkıyor13 Ocak 2019 Pazar 16:04
  • İskele'de 2 kişi tutuklandı!13 Ocak 2019 Pazar 15:35
  • Dikkat! Pamuklu Bafra yolu kapandı! Aşırı yağışlar mezarlığın duvarlarını yıktı!13 Ocak 2019 Pazar 15:30
  • Yağmur başladı, dikkat! Polisten önemli yol uyarısı!13 Ocak 2019 Pazar 15:10
  • Fırat Borak'tan Yeşilırmak'a çağrı, "Gel bölgemiz için şov değil, hizmet yapıp çalışalım"09 Ocak 2019 Çarşamba 12:29
  • Kaplıca köyüne yıldırım düştü09 Ocak 2019 Çarşamba 00:26
  • Yenierenköy Belediyesi'nden vatandaşlara çağrı08 Ocak 2019 Salı 23:55
  • Karpaz'da trafik kazası! 5 yaralı08 Ocak 2019 Salı 23:40
  • Son Dakika Haberi: Yenierenköy'de hortumdan evler hasar gördü!08 Ocak 2019 Salı 23:32
  • Kalecik Tuzluca yolu halen kapalı!08 Ocak 2019 Salı 23:13
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti