Mehmetçik Halk Plajı için kiralanma kararı alındı. Mehmetçik Belediye Meclisi üyeleri zarar ettiği öne sürülen Mehmetçik Halk Plajı ile ilgili olarak, bir red oyuna karşılık evet oyları ile kiralama kararı aldı.

Mehmeçik Belediyesi Halk Plajı, Mehmetçik Belediyesi Meclis Üyelerinin aldığı karar sonrasında kiralanacak. Geçtiğimiz günlerde toplanan Mehmetçik Belediye Meclisi üyeleri zarar ettiği öne sürülen Mehmetçik Halk Plajı ile ilgili olarak, bir red oyuna karşılık evet oyları ile kiralama kararı aldı.

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Mehmetçik Belediyesi Meclisinde CTP’den 4, UBP’den 3 ve HP’den de 1 üye bulunuyor. CTP’li üyelerin yanı sıra UBP’li üyeler evet oyu verirken, tek red oyu HP’den geldi. UBP’li 3 Meclis üyesinden birisi evet oyu verirken, bir tanesi çekimser kaldı. Bir Meclis üyesi ile toplantıya katılmadı.

Mehmetçik Belediye Halk Plajının zarar etmesinin, denetimsizlikten kaynaklandığı öne sürülürken, yıllarca hatanın nerede olduğunun belirlenmesi için gerekli tetkik ve incelemenin yapılmamasından zararın büyüdüğü öne sürüldü.

Mehmetçik Belediyesi Meclis Üyelerinin aldığı karar sonrasında ihaleye gidileceği ve kiralama işlemine ihale komisyonun karar vereceği öğrenildi.