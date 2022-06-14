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Mehmetçik İmar Planı, Resmi Gazete’de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

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Mehmetçik İmar Planı, Resmi Gazete’de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.
Mehmetçik İmar Planı, Resmi Gazete’de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Bakanlar Kurulu tarafından 6 Aralık 2021 tarihinde onaylanan, Mehmetçik İmar Planı Resmi Gazete’de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Mehmetçik İmar Planı’nın yürürlüğe girmesi ile plan alanında uygulanmakta olan “Karpaz Bölgesi Planlama Sınırı İçinde Denetim ve Geliştirme (Değişiklik 5) Emirnamesi ve Bafra ve Yakın Çevresi Birinci Etap (Değişiklik 4) Emirnamesi’nin Mehmetçik Belediye hudutları içerisine giren kısımları” söz konusu emirnameler tahtında alınan kararlara ve yapılan işlemlere halel gelmeksizin yürürlükten kalktı.

Mehmetçik İmar Planı, Çayırova, Bafra, Pamuklu, Mehmetçik, Balalan ve Kumyalı yerleşimlerini kapsıyor.

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