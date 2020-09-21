Mehmetçik kavşağı'nda trafik kazası!

İskele - Karpaz anayolunun Mehmetçik kavşağı yakınlarında meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Polisin açıklamasına göre, Mehmetçik'te sakin Ali Dikbaş (E-38), yönetimindeki GD 102 plakalı araçla saat 18.00 sıralarında Mehmetçik yol kavşağına dikkatsizce dönüşe geçtiği sırada direksiyon hâkimiyetini kaybedip, yolun solundan çıktı ve selvi ağacına çarptı.
Kaza sonucu ağır yararlanan araç sürücüsü Dikbaş, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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