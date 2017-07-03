Mehmetçik Kültür ve Dayanışma Derneği, Polonya’da festivale katıldı

Mehmetçik Kültür ve Dayanışma Derneği Halk Dansları Ekibi, Polonya’da düzenlenen Uluslararası Raciborz Halk Dansları Festivali’ne katıldı.

Dernekten verilen bilgiye göre, Ukrayna, Sırbistan ve Polonya ekibiyle birlikte Kıbrıs’tan da Mehmetçik ekibinin katıldığı festivalde, ülkeler halk danslarını sahneledi.

Krakow yakınlarında bir kasaba olan Raciborz’daki festivale 17 dansçı, 5 yönetici ve bir eğitmenle katıldıklarını belirten Mehmetçik Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Ali Çelebi, Kıbrıs’ı ve Mehmetçik’i temsil etmenin gururunu yaşadıklarını söyledi.

Ali Çelebi, festivalin son gününde Çek Cumhuriyeti’nde de bir gösteri yaptıklarını bildirdi.

Çelebi, maddi ve manevi destek vererek festivale katılmalarını sağlayan herkese teşekkür etti.